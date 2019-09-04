عرقاب يؤكد على أهمية "الاستفادة من الخبرات الوطنية في المشاريع الكبرى للقطاع"

ودعا السيد عرقاب خلال معاينته لاشغال مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء ببلدية الرميلة الذي تشرف عليه الشركة الكورية "جياسدايليم"، المؤسسات الوطنية العمومية منها والخاصة إلى الاستثمار والاستفادة من الكفاءات الوطنية في مثل هذه المشاريع.
وأعطى الوزير بمناسبة إشرافه على الدخول المدرسي الجديد بهذه الولاية تعليمات إلى مسؤولي المؤسسة المنجزة لمحطة توليد الكهرباء بالرميلة تقضي بضرورة "تسريع وتيرة الأشغال من أجل تدارك النقص المسجل في نسبة الإنجاز" التي لم تتعد ال 45 بالمائة ،مشددا على التسليم الجزئي للمشروع "خلال شهر مايو من سنة 2020 على أقصى تقدير".
واكد السيد عرقاب على الأهمية الاقتصادية الكبرى لهذا المشروع الذي سيمون بحلول سنة 2021 ولايات خنشلة وتبسة وأم البواقي بالكهرباء، مشيرا إلى أنه يعتبر واحدا من ستة مشاريع كبرى على المستوى الوطني التي من شأنها أن تخفض نسبة استهلاك الطاقة الغازية الى 30 بالمائة.
وكان الوزير قد أشرف على افتتاح السنة الدراسية 2019- 2020 بالمدرسة الابتدائية "عدل" الجديدة بالواجهة العمرانية طريق عين البيضاء بعاصمة الولاية حيث استمع لعرض حول واقع قطاع التربية بالولاية قبل أن يتوجه إلى مدرسة صغار الصم التي أعطى بها إشارة انطلاق الموسم الدراسي الجديد كما أشرف على عملية توزيع الكتب المدرسية على التلاميذ بهذه المؤسسة التابعة لمديرية التضامن والنشاط الاجتماعي.