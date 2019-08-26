  استلام محطة توليد الكهرباء لأوماش "بحلول يونيو2020"    

وأوضح الوزير بأنه "من الضروري الإسراع في وتيرة الأشغال من أجل استلام محطة أوماش قبل يونيو 2020 والشروع في أشغال إنجاز محطة ثانية بالشقة" وذلك خلال تفقده لمشروع هذه المحطة التي ستنتج بمجرد تشغيلها 400 ميغاواط من الكهرباء.

وفي هذا السياق أعطى محمد عرقاب تعليمات لتوظيف مهارات جزائرية حاضرة بمشروع محطة أوماش المسندة أشغال إنجازها إلى كونسورتيوم كوريا الجنوبية وهونداي أنجينيرينغ بالنسبة لإنجاز محطة توليد الكهرباء للشقة.

إقرأ ايضا: برنامج لتدعيم شبكة التوتر العالي لتحسين التموين بالكهرباء

وبذات الموقع ولدى التقائه بعدد من شباب المنطقة الذين طالبوه بتوفير فرص عمل في محطة توليد الكهرباء بمجرد تشغيلها, التزم الوزير بإعطاء ومنح الأولوية في مجال التوظيف لشباب المنطقة "المؤهلين الذين تتوفر فيهم الشروط" .

كما تفقد محمد عرقاب ورشات إنجاز محولات كهربائية ذات الضغط المرتفع لأورلال والحاجب المسجلتين في إطار برنامج إنجاز 10 محولات بالولاية, حيث أكد الوزير بأن تعزيز وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية يهدف أساسا إلى "مرافقة ديناميكية التنمية الاقتصادية في هذه الولاية" .

ولدى استماعه لعرض حول تدعيم الشبكة الكهربائية بدائرة طولقة, أعطى وزير الطاقة موافقته المبدئية لتجسيد المشروع.