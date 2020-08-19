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نفط: سعر سلة خامات أوبك يستقرعند أزيد من 59 دولارا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 آب/أغسطس 2019 15:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات

الجزائر - ارتفع سعر سلة خامات أوبك الى 56ر59 دولارا للبرميل الاثنين بعد ان كان قد بلغ نهاية الاسبوع الفارط 13 ر59 دولارا, حسبما افادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري, والخام العربي الخفيف السعودي, وخام التصدير الكويتي, وخام مربان الإماراتي, والايراني الثقيل, والبصرة الخفيف العراقي, وخام السدر الليبي, وخام بوني النيجيري, وخام  ميرايات الفنزويلي, وجيرا سول الانغولي, ورابي الخفيف الغابوني, وأورينت الاكوادوري, وزافيرو لغينيا الاستوائية, و جينو الكونغولي.

و كانت أسعار الذهب الأسود قد انهت جلسة الاثنين مرتفعة,  حيث أغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة  9ر1 بالمئة , لتبلغ عند التسوية 59,74 دولار مقارنة بجلسة اغلاق الجمعة الماضية.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2,4 بالمئة  بالمئة لتسجل عند التسوية 56,21 دولار للبرميل .

بالنسبة لجلسة اليوم الثلاثاء فقد سجلت اسعار النفط  ارتفاعا  اذ بلغ  خام القياس العالمي مزيج برنت  تسليم اكتوبر ارتفاعا ب  37ر0 في المئة إلى 59,96 دولار للبرميل مقارنة بإغلاق الاثنين.

وارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط  34ر0 في المئة إلى 56,40 دولار للبرميل اكثر  مما سجله في جلسة امس الاثنين.

و تبقى الاسعار مدعمة بعد الهجوم على منشأة نفط سعودية في مطلع الأسبوع الفارط .

من جهة أخرى, تبقي اوبك و حلفائها على رأسهم روسيا على اتفاق خفض الانتاج.

و كانت المنظمة  و حلفائها  قدر قرروا  خلا ل اجتماعهم الوزاري السادس  تمديد الاتفاق القاضي بتخفيض الانتاج و ذلك لفترة اضافية  تدوم 9 اشهر بداية من 1 يوليو  الى غاية 31 مارس 2020.

يذكر ان منظمة أوبك  قد اتفقت في ديسمبر 2018  مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح يناير 2019 لمدة ستة أشهر (تخفيض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة خارجها) و الذي انتهت آجاله في 30 يونيو الفارط.

و ينتظر ان تعقد عدة اجتماعات في الاشهر القليلة القادمة.   و يتعلق الامر باجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة اتفاق خفض انتاج النفط لدول اوبك وخارج اوبك اجتماعها في سبتمبر بأبو ظبي ( الامارات العربية المتحدة).

وتضم هذه اللجنة أربعة بلدان أعضاء في الأوبك و هي الجزائر و العربية السعودية و الكويت و فينزويلا الى جانب  بلدين غير عضوين و هما روسيا و سلطنة عمان.

اما في شهر ديسمبر فقد برمجت  عقد الاجتماع ال 177 لندوة اوبك و الاجتماع الوزاري السابع لدول الاعضاء في المنظمة و خارجها بفيينا و هي فرصة لدراسة التطورات التي يعرفها سوق النفط.

آخر تعديل على الثلاثاء, 20 آب/أغسطس 2019 16:05
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نفط: سعر سلة خامات أوبك يستقرعند أزيد من 59 دولارا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 آب/أغسطس 2019 15:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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