نفط: سعر سلة خامات أوبك يتراجع الى أقل من 60 دولارا لبرميل

الجزائر - ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك), يوم الأربعاء, على موقعها الإلكتروني إن متوسط سعر سلة خامات المنظمة تراجع الى 71ر59 دولارا أمس الثلاثاء, مقابل 54ر60 دولارا الاثنين الفارط.

وتضم سلة خامات أوبك, التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج, 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري, والخام العربي الخفيف السعودي, وخام التصدير الكويتي, وخام مربان الإماراتي, والايراني الثقيل, والبصرة الخفيف العراقي, وخام السدر الليبي, وخام بوني النيجيري, وخام ميرايات الفنزويلي, وجيرا سول الانغولي, ورابي الخفيف الغابوني, وأورينت الاكوادوري, وزافيرو لغينيا الاستوائية, و جينو الكونغولي.

و قد انخفضت أسعار النفط أمس الثلاثاء وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي الخلافات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين والتوترات الجيوسياسية بين إيران والغرب، إلى إضعاف الطلب العالمي على النفط الخام.

وانخفض مؤشر غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر 06ر1 دولار أمريكي ليغلق عند 63ر53 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، في حين انخفض خام برنت تسليم أكتوبر 87 سنتا ليغلق عند 94ر58 دولار للبرميل في بورصة لندن للعقود الآجلة للنفط.

وانخفضت أسعار برنت ما يزيد عن ثلاثة بالمئة الاثنين الماضي إذ أن المتعاملين يشعرون بالقلق من أن استمرار التوترات التجارية بين أكبر دولتين تقومان بشراء النفط في العالم سيؤثر سلبا على الطلب.

للتذكير جددت المنظمة أوبك اتفاقية كبح الإمدادات بموجب قرار المنظمة و حلفائها المتخذ خلال آخر اجتماع لهم بفيينا مطلع يوليو الفارط حيث قرروا تمديد اتفاقهم القاضي بتخفيض الانتاج و ذلك لفترة اضافية تمتد الى غاية 31 مارس 2020 حفاظا على استقرار السوق.

و سابقا, كانت المنظمة قد اتفقت في ديسمبر 2018 مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح يناير 2019 لمدة ستة أشهر (تخفيض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة خارجها) و الذي انتهت آجاله في 30 يونيو الفارط.