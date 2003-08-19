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تنظيم لقاء وطني سبتمبرالمقبل يجمع أصحاب المؤسسات الناشئة (startup)

  أدرج يـوم : السبت, 03 آب/أغسطس 2019 17:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
تنظيم لقاء وطني سبتمبرالمقبل يجمع أصحاب المؤسسات الناشئة (startup) أرشيف وأج

الجزائر - أعلن وزير التجارة سعيد جلاب انه سيتم خلال سبتمبر المقبل عقد لقاء وطني سيجمع كل الشباب من أصحاب المؤسسات الناشئة عبر الوطن و ذلك بهدف تطوير هذا النوع من المؤسسات و مرافقة أصحاب المشاريع الهادفة، حسبما جاء في بيان صادر عن ذات الوزارة.

و حسب ذات البيان فقد دعا السيد جلاب خلال ترأسه الخميس بالعاصمة اجتماعا تنسيقيا بمشاركة مجموعة من أصحاب المؤسسات الناشئة هؤلاء المقاولين الشباب للمشاركة بقوة في سبتمبر المقبل في لقاء وطني سيجمع كل الشباب من أصحاب المؤسسات الناشئة مضيفا  ان هذا اللقاء يهدف إلى وضع ميكانيزمات عملية لتطوير هذا النوع من المؤسسات و مرافقة أصحاب المشاريع الهادفة و تعزيز الروح المقاولاتية من أجل إنشاء المؤسسات الناجعة  و التي تعتبر مستقبل الاقتصاد الوطني".

كما دعاهم للتقرب من مصالح وزارة التجارة "لأخذ التدابير اللازمة للمشاركة في هذا اللقاء" معربا في ذات السياق عن "حرصه لوضع كل التدابير اللازمة و خاصة القانونية منها لتطوير مشاريع المؤسسات الناشئة و ذلك لدعم و تطوير روح المقاولاتية لدى الشباب الجزائري".

و قد تم خلال هذا اللقاء-يضيف ذات المصدر- التطرق إلى عدة مواضيع مرتبطة بتطوير هذا النوع من المؤسسات حديثة النشأة بالجزائر و ذلك بحضور ممثلة عن الوزارة الأولى مكلفة بهذا الملف علما أن الوزير الأول كان قد أسدى تعليمات صارمة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة بالموضوع من أجل دراسة و تقديم حلول ناجعة لدعم و تطوير الروح المقاولاتية لدى الشباب المتخصص في هذا النوع من المؤسسات.

آخر تعديل على السبت, 03 آب/أغسطس 2019 15:59
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تنظيم لقاء وطني سبتمبرالمقبل يجمع أصحاب المؤسسات الناشئة (startup)
  أدرج يـوم : السبت, 03 آب/أغسطس 2019 17:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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