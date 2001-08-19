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نفط : سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 65.53 دولارا للبرميل

  أدرج يـوم : الخميس, 01 آب/أغسطس 2019 19:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرات
نفط : سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 65.53 دولارا للبرميل

الجزائر - ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك), اليوم الخميس, على موقعها الإلكتروني إن متوسط سعر سلة خامات المنظمة سجل ارتفاعا أمس الأربعاء حيث استقر عند 53ر65 دولارا, مقابل 62ر64 دولارا يوم الثلاثاء الفارط.

وتضم سلة خامات أوبك, التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج, 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري, والخام العربي الخفيف السعودي, وخام التصدير الكويتي, وخام مربان الإماراتي, والايراني الثقيل, والبصرة الخفيف العراقي, وخام السدر الليبي, وخام بوني النيجيري, وخام  ميرايات الفنزويلي, وجيرا سول الانغولي, ورابي الخفيف الغابوني, وأورينت الاكوادوري, وزافيرو لغينيا الاستوائية, و جينو الكونغولي.

صعدت أسعار النفط ، اليوم الأربعاء، بدعم من انخفاض المخزونات الأميركية وتوقعات المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ الأزمة المالية قبل أكثر من عشرة أعوام.

وزادت العقود الآجلة لخا م القياس العالمي برنت 45 سنتا إلى 17ر65 دولار للبرميل.

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وارتفع خام غرب تكساس المتوسط الأميركي 53 سنتا  إلى 58ر58 دولار للبرميل.

بدأ مسؤولو البنك المركزي الأميركي أمس الثلاثاء اجتماعا لمدة يومين، ومن المتوقع أن يخفضوا سعر الفائدة مع تجديد الرئيس دونالد ترامب دعوته لمجلس الاحتياطي إلى خفض كبير لسعر الفائدة.

وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي الثلاثاء أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت مجددا في الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات الخام خلال 26 يوليو الماضي ب5ر8 مليون برميل لتستقر عند 5ر436 مليون برميل،فيما كان تشير توقعات المحللين بانخفاضها الى 75ر2مليون برميل.

 

آخر تعديل على الخميس, 01 آب/أغسطس 2019 19:18
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نفط : سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 65.53 دولارا للبرميل
  أدرج يـوم : الخميس, 01 آب/أغسطس 2019 19:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرة   شارك

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