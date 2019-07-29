تمديد آجال ايداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2018  الى غاية  30 سبتمبر المقبل

الجزائر - تم تمديد آجال ايداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2018 للمتعاملين الاقتصاديين الى غاية 30 سبتمبر المقبل , حسبما افاد به اليوم الاربعاء بيان وزارة التجارة .

و يضيف ذات البيان ان المركز الوطني للسجل التجاري كان قد حدد سابقا آجال ايداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2018 للشركات الى غاية 31 يوليو 2019.

كما تنهي مصالح الوزارة الى علم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين انه تقرر ايضا تمديد فترة التسجيل الالزامي في السجل التجاري الالكتروني الى غاية 30 سبتمبر 2019.

و يذكر -ذات المصدر- ان الحسابات الاجتماعية تضم نسخة من محضر الجمعية العامة العادية او أي وثيقة اخرى تتضمن المصادقة على الحسابات و نسخة من جدول أصول الميزانية و نسخة من جدول خصوم الميزانية و نسخة من جدول حسابات النتائج.

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و يتم ايداع الحسابات الاجتماعية للسنة الاجتماعية للسنة المالية المعنية على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المتواجدة في كل ولاية و ذلك تبعا لمكان تواجد المقر الاجتماعي للشركة المعنية بعملية الايداع.

كما تجدر الاشارة الى أن الشركات التي تقوم بإيداع الحسابات الاجتماعية لن تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري العمل به لاسيما التسجيل في البطاقة الوطنية لمرتكبي اعمال الغش.