"سيتم قريبا إبرام إتفاقية لترقية السياحة البيئة"

عين تموشنت - أفاد وزير السياحة والصناعة التقليدية, عبد القادر بن مسعود, يوم الثلاثاء بعين تموشنت أنه "ستكون لدينا خلال الأيام القليلة المقبلة اتفاقية تهدف لترقية السياحة البيئة وستكون الجزائر بلد رائد في السياحة البيئة".

و كشف السيد بن مسعود على هامش زيارة العمل و التفقد التي قادته لولاية عين تموشنت أنه "خلال الأيام القلية المقبلة ستكون لدينا إتفاقية لترقية السياحة البيئة ستكون الجزائر بلد رائد في السياحة البيئة بالنظر إلى المقومات الكبيرة التي تتمتع بها بلادنا في هذا المجال من غابات و مرافق سياحية داخل هذا النسيج الغابي وغنية من حيث الحظائر الوطنية و المحميات الطبيعية".

و"تندرج أيضا هذه الإتفاقية ضمن تلك التي تم توقيعها مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من خلال المديرية العامة للغابات والتي تسعى إلى تطوير السياحة الغابية والجبلية في إطار التنمية المستدامة والإقتصاد الغابي", حسبما أوضحه ذات المسؤول الحكومي.

وأضاف السيد بن مسعود "نحن بصدد تطوير هذه الشراكة البيئية في إطار العمل الحكومي التضامني حيث نسعى أن يتم تنظيم ملتقى وطني للسياحة البيئية ودعوة خبراء أجانب للإستفادة من تجاربهم وكذلك إعطاء تسهيلات أكثر للإستثمار في المجال البيئي".

وذكر وزير السياحة والصناعة التقليدية بذات الشأن "أن الجزائر أحاطت نفسها بمجموعة من القوانين التي تحافظ على البيئة والمحيط وأيضا على الساحل والجبل والحظائر الوطنية بالجنوب والمدن الداخلية فالأرضية مهيأة في هذا المجال ويبقى فقط البحث عن مستثمرين يسايرون هذا التوجه القائم على مرجعية الحفاظ على البيئية وحماية الرصيد الوطني الكبير من الغطاء النباتي و الإيكولوجي و الحظائر الوطنية الكبرى".

وأشاد بالمناسبة السيد بن مسعود بمستقبل السياحة الشاطئية و الجبلية و السياحة الإيكولوجية بولاية عين تموشنت التي"لديها مستقبل كبير بالنظر إلى تنوع تضاريسها ومقوماتها الطبيعية والسياحية ونحن في الطريق الصحيح بالنسبة للمستقبل القريب و يحذونا تفاؤل كبير بالنسبة للمرافق والمنجزات السياحية وكذلك بالنسبة لمناطق التوسع السياحي و أيضا بالنسبة لإقبال الجزائريين من جميع أنحاء الوطن و من أبناء الجالية المقيمة بخارج الوطن الذين أبدوا سرورهم لتواجدهم ببلادهم".

ووقف وزير السياحة و الصناعة التقليدية خلال هذه الزيارة الميدانية على عدد من المرافق الفندقية التي تدعمت بها الحظيرة السياحية بالولاية و عدد من المشاريع الإستمارية الجاري تجسيدها عبر عدد من بلديات الولاية.