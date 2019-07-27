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المنظمة العربية للتنمية الزراعية تفتح مكتبها الاقليمي بالجزائر

  أدرج يـوم : السبت, 27 تموز/يوليو 2019 18:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات
المنظمة العربية للتنمية الزراعية تفتح مكتبها الاقليمي بالجزائر

الجزائر - افتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم السبت بالجزائر العاصمة مكتبها الاقليمي الذي يغطي دول اتحاد المغرب العربي الخمس.

ويعد هذا المكتب الاقليمي الرابع من نوعه في العالم العربي بعد كل من مكاتب الكويت وعمان (الأردن) والقاهرة (مصر) إضافة إلى الخرطوم التي تحتضن المقر الرئيسي لهذه المنظمة التابعة للجامعة العربية.

واعتبر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ابراهيم آدم احمد الذخيري أن هذا المكتب الجديد سيساهم في رفع مستوى العمل العربي المشترك في مجال الفلاحة في ظل التحديات المشتركة التي تعرفها المنطقة العربية لاسيما ما يتعلق بتحسين انظمة الانتاج والهشاشة البيئية وشح الموارد المائية والأنماط الاستهلاكية غير السليمة.

وفضلا عن تأطير التعاون وزيادة التنسيق بين دول المنطقة المغاربية, من شأن المكتب الجديد أن يوسع من الشراكات الدولية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تأسست في 1970 حيث ينتظر منه أن يكثف من أنشطته الموجهة إلى دول غرب أفريقيا, يضيف السيد الذخيري.

من جهته, أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, شريف عماري, أن هذا المكتب سيسمح بتعزيز القدرات الوطنية من خلال استغلال هذه التنظيمات العربية حيث يعد فرصة للكفاءات الوطنية للانخراط في آليات العمل العربي المشترك.

كما سيفتح باب التشاور والتبادل حول بعض الشعب الفلاحية مثل الابل والماعز والاستفادة من القدرات العملية الموجودة في مراكز البحث العربية ومعالجة الإشكاليات المشتركة على غرار الأمراض العابرة للحدود.

كلـمات مفتـاحيــة :
المنظمة العربية للتنمية الزراعية تفتح مكتبها الاقليمي بالجزائر
  أدرج يـوم : السبت, 27 تموز/يوليو 2019 18:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

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