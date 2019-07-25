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تجارة: التحضير للبرنامج الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج

  أدرج يـوم : الخميس, 25 تموز/يوليو 2019 14:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
تجارة: التحضير للبرنامج الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج

الجزائر - ترأس وزير التجارة سعيد جلاب اليوم الخميس بالجزائر اجتماع تنسيقي للجنة الوطنية متعددة القطاعات لتحضير و تنظيم البرنامج الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج, حسبما افاد به بيان للوزارة.

و قد تم خلال هذا اللقاء دراسة و تقييم المشاركة الجزائرية في التظاهرات التي أقيمت خلال 2018 و كذا السداسي الاول من السنة الجارية, أين تم عرض الحصيلة "جد ايجابية" سيما ما تعلق بسنة 2018 التي كانت سنة مرجعية في المشاركة الجزائرية في مختلف التظاهرات, أين سجل الحضور الجزائري ب 22 صالون مشاركة فاقت 830 مؤسسة فضلا عن  تسجيل خلال السداسي الاول من 2019 المشاركة ب 12 تظاهرة.

كما تم دراسة المقترحات المتعلقة بضبط  و تنظيم التظاهرات و كذا ضبط ميكانيزمات المتابعة و التقييم للبرنامج المسطر في السداسي الثاني سيما ما تعلق بالأرضية الرقمية الخاصة بهذا البرنامج.

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على ان تتواصل  اجتماعات اللجنة مستقبلا للتحضير للندوة  المقرر عقدها  شهر اكتوبر للإعداد استراتيجية بخصوص  التواجد الجزائري في السوق الافريقية خاصة في ضل دخول منطقة التبادل الحر الافريقي  التي تلغي الرسوم الجمركية في جويلية 2020.

و تتشكل اللجنة الوطنية متعددة القطاعات من وزارات الشؤون الخارجية و التجارة و المالية و النقل و الاشغال العمومية و السياحة و الصناعات التقليدية و الصناعة و المناجم و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ووزارة الثقافة

اضافة الى الهيئات  و المؤسسات الوطنية على غرار الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير و الوكالة الوطنية لترقية التجارة و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و الجمارك الجزائرية و شركة الخطوط الجوية الجزائرية و مؤسسة النقل البحري.

آخر تعديل على الخميس, 25 تموز/يوليو 2019 18:52
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تجارة: التحضير للبرنامج الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج
  أدرج يـوم : الخميس, 25 تموز/يوليو 2019 14:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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