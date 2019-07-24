الاستعمال المكثف للطاقات المتجددة من أولويات سونلغاز

الجزائر - أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة ان مجمعه قد جعل الاستعمال المكثف للطاقات المتجددة الضرورية لإنجاح المزيج الطاقوي من اولوياته موضحا ان ذلك في متناول المجمع.

وأوضح السيد بولخراص خلال ندوة خصصت لإحياء الذكرى ال50 لإنشاء سونلغاز ان "الاستعمال المكثف للطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي للبلاد مع اعطاء مكانة خاصة للطاقة الشمسية يعتبر اولوية".

كما اعرب عن "قناعته" بان الغاز الطبيعي له مستقبل "واعد" بالنظر الى وفرته و تعدد استخداماته و آداءاته في مجال البيئة و قدرته على اقامة "شراكات مستدامة" مع الطاقات المتجددة".

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وتابع الرئيس المدير العام لسونلغاز يقول في هذا الصدد ان هذا المسعى الذي يقوم على الامكانيات الطبيعية للجزائر في مجال الطاقات المتجددة يأخذ كذلك بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية للجزائر و كذا الدروس المستخلصة من تبعية البلدان النامية في مجال الحصول على التكنولوجيات الجديدة.

وذكر في هذا الخصوص ان سونلغاز كانت قد انجزت محطات للطاقة الشمسية في 14 ولاية مع طاقة اجمالية بلغت 400 ميغاواط و تنوي الشروع في انجاز محطات جديدة بطاقة كلية تقدر ب50 ميغاواط في الجنوب من اجل تهجين الشبكات الكهربائية المعزولة.

ومن بين التحديات التي تواجهها شركة سونلغاز اشار السيد بولخراص ايضا الى الصعوبات المرتبطة بانخفاض اسعار الطاقة و تنقل مراكز الطلب على الطاقة مع التأكيد على ان الاسر في الجزائر لا تزال تمثل محور الطلب الطاقوي في حين انه من المستحسن ان تكون الصناعة.

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وفي معرض تطرقه لحصيلة المجمع خلال 50 سنة من انشائه اكد الرئيس المدير العام ان الرهان اليوم بالنسبة لسونلغاز يتمثل في تعزيز دورها في تنويع الاقتصاد الوطني.

وأوضح يقول "اعتقد ان سونلغاز لا تزال تضطلع بدور كبير في توفير الطاقة اللازمة للصناعة من اجل استحداث الثروة و بالتالي تجنب الوقوع في الازعاج الناجم عن التقلبات الكبيرة لأسعار النفط و الاضطرابات المتكررة".

كما ذكر بالإنجازات التي قام بها المجمع منذ انشائه في 28 يوليو 1969 مؤكدا على ان مخطط تطوير سونلغاز قد سمح برفع نسبة تعميم الكهرباء الى اكثر من 98 % ابتداء من سنة 2008 فيما فاقت نسبة ادخال الغاز 62 %.

من جانب آخر تمكنت سونلغاز التي تشغل حاليا زهاء 92000 عونا من مضاعفة حظيرة نتاجها الكهربائي ب34 مرة، منتقلة من 626 ميغاواط في سنة 1969 الى حوالي 21000 ميغاواط حاليا.