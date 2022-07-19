مياه المنابع والمياه المعدنية: أكثر من 60.300 متر مكعب يوميا

الجزائر - أكد وزير الموارد المائية علي حمام أن التدفق الإجمالي لاستغلال حقول تجميع مياه المنابع والمياه المعدنية في الجزائر بلغت 699 لتر/الثانية، أي ما يعادل 60.394 م3/يوميا.

و أوضح السيد حمام لوأج أن "قطاع الموارد المائية قد منح 71 امتيازا بخصوص مياه المنابع و 26 آخرا بخصوص المياه المعدنية، فيما يبلغ التدفق الإجمالي المستغل 699 ل/ثانية، أي 60.394 م3/يوميا".

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وأكد الوزير أن رخصة استعمال المياه المعدنية ومياه المنابع هو عقد من عقود القانون العام المسير بالمرسوم التنفيذي رقم 04-196 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 13-298 المتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنابع وحمايتها، مشيرا إلى أنه لا يمنح أي امتياز لاستغلال ماء المنبع أو الماء المعدني دون موافقة الوكالة الوطنية للموارد المائية وحدها المخولة بالتأكيد عما إذا كان حقل التجميع صالحا للاستغلال المياه المعدنية ومياه المنابع.

== تسرب المياه: نحو تقليص نسبة التسرب إلى 18 بالمائة في غضون 2030 ==

ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه ينبغي للمستثمر تكوين ملف يتشكل من دراسة هيدروجيولوجية للتعرف على المنبع وتحديد نقاط أخذ العينات وتحديد مناطق الحماية.

وتقوم بهذه الدراسة مؤسسة مخولة أو خبير جيولوجي معتمد قبل إخضاعها للمصادقة من طرف مصالح وزارة الموارد المائية.

واستطرد مؤكدا أنه يقتضي أيضا من المستثمر انجاز دراسة تقييم الاثر والتي يجب أن يتم اعدادها والموافقة عليها طبقا للتنظيم الساري و التي الذي يشمل "تحاليل عندما يكون منسوب المياه عال" خلال شهري أبريل و مايو كل سنة و "تحاليل عندما يكون منسوب المياه منخفض" خلال شهري سبتمبر و أكتوبر.

وفي سياق أخر، كشف السيد حمام عن برنامج "طموح" خاص بتأهيل شبكات تزويد المدن الجزائرية بالماء الشروب قيد التنفيذ بغية وضع حد لمعضلة ضياع المياه و التسربات و خفض نسبتها من 30 بالمائة حاليا الى 18 بالمائة مع أفاق سنة 2030.

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وحسب الوزير، فان معضلة تسرب الماء راجع لا سيما الى "اهتراء" الشبكات و التأكل وأحيانا إلى الأضرار التي تتسبب فيها أشغال عدة، مما تطلب وضع هذا البرنامج المتمثل في تأهيل 2.000 كيلومتر في السنة عبر 39 مدينة جزائرية.

وتعد تسريبات الماء الشروب نتيجة "لعدم مطابقة" معايير و قواعد البناء، وكذا استخدام مواد البناء غير المناسبة في انجاز القنوات و مختلف معدات شبكة الماء.

وأشار السيد حمام الى أن "الأشغال المنجزة في بعض المدن تم انهاءها و تم وضع المشاريع حيز الخدمة سواء كليا أو جزئيا. و يتعلق الأمر بولايات تمنراست وبشار و سيدي بلعباس و الوادي و جيجل و الميلة و معسكر.