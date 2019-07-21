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أم البواقي: شركة الإسمنت سيقوس تشرع في تسويق منتجها عبر الوطن

  أدرج يـوم : الأحد, 21 تموز/يوليو 2019 17:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات

أم البواقي - شرعت شركة الإسمنت سيقوس بولاية أم البواقي في تسويق منتجها المتمثل في الإسمنت الرمادي عبر الوطن، حسب ما صرح به اليوم الأحد المدير العام لذات الشركة، فوزي بشيري.

و أوضح ذات المسؤول في تصريح لوأج، على هامش "الأبواب المفتوحة" على مصنع سيقوس للإسمنت التابع للجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) التي تم تنظيمها بدار الثقافة نوار بوبكر بعاصمة الولاية " أن شركة سيقوس للإسمنت دخلت حيز الإنتاج في غضون الثلاثي الأول من السنة الجارية (2019) قبل أن تشرع مؤخرا في تسويق منتجها".

وبعد أن ذكر بأن قيمة إنجاز مشروع شركة الإسمنت سيقوس بلغت 51 مليار دج في ظرف 31 شهرا، أفاد السيد بشيري أن التسويق يأتي كخطوة أساسية لتلبية احتياجات ولاية أم البواقي و باقي ولايات الوطن من مادة الإسمنت الرمادي.

وتصل القدرة الإنتاجية لهذا المصنع الذي سيبلغ عدد العاملين به "قبل نهاية السنة الجارية" 450 عاملا دائما و 2000 عامل غير دائم 2,2 مليون طن سنويا وفقا لذات المتحدث.

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من جهته أكد والي أم البواقي مسعود حجاج الذي أعطى إشارة انطلاق فعاليات "الأبواب المفتوحة" على مصنع الإسمنت سيقوس التي تبعد بـ50 كلم عن عاصمة الولاية على الأثر الإيجابي المنتظر من هذه الشركة من الجانب الاقتصادي و من حيث تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البناء.

ولفت الوالي إلى مساهمة مصنع الإسمنت سيقوس في استحداث مناصب عمل لفائدة أبناء المنطقة بالإضافة إلى تسويق المنتج بأسعار مدروسة كما قال.

للإشارة فقد توافد على هذه "الأبواب المفتوحة" متعاملون اقتصاديون على غرار المرقين العقاريين و أصحاب مقاولات إنجاز مشاريع البناء الذين قدمت لهم بالمناسبة شروح حول طبيعة منتج مصنع إسمنت سيقوس و مميزاته وغيرها من المعلومات الخاصة بتسويق المنتج و كيفية اقتنائه حسب ما لوحظ.

آخر تعديل على الأحد, 21 تموز/يوليو 2019 19:16
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أم البواقي: شركة الإسمنت سيقوس تشرع في تسويق منتجها عبر الوطن
  أدرج يـوم : الأحد, 21 تموز/يوليو 2019 17:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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