سعر سلة نفط الاوبك يواصل تحسنه الى ازيد من 67 دولار للبرميل يوم الخميس

الجزائر- تحسن سعر سلة خامات أوبك الى 57ر67 دولارا للبرميل يوم الخميس مقابل 10 ر66 دولارا سجل يوم الاربعاء، حسبما افادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم الجمعة على موقعها الإلكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

و سجلت اسعار الذهب الاسود تحسنا طفيفا نهاية الاسبوع الذي تميز بتوترات جيوسياسية مع ايران وتوقعات بقدوم اضطراب جوي من شانه ان يؤثر على انتاج الولايات المتحدة الامريكية و كذا مواصلة المخاوف بشان الطلب.

و تحسن سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر ب 20 سنتا او 3ر0 بالمائة لتنتهي عند 72ر66 دولار يوم الجمعة مقارنة بسعر اغلاق السوق يوم الخميس.

اما في نيويورك، فقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الامريكي تسليم اوت بواحد بالمائة ليقدر ب21ر60 دولار للبرميل.

و تحسنت اسعار النفط على مدار الاسبوع بالنسبة لسعر برنت بنسبة 9ر3 بالمائة و الخام الامريكي الخفيف بنسبة 7ر4 بالمائة.

و ساهمت عدة معطيات في انتعاش اسعار الخام اهمها التقرير الاسبوعي لمعهد النفط الامريكي الذي اكد تراجع كبير في مخزونات النفط الامريكي.

و اكدت الوكالة الامريكية للطاقة بدورها رسميا هذا التوجه التنازلي لمخزونات الخام ب5ر9 مليون برميل خلال الاسبوع المنتهي يوم 5 يوليو الجاري.

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و دعم تحسن الاسعار هذا ايضا تراجع الانتاج في روسيا، الذي انخفض الى مستوى لم يسجله منذ ثلاث سنوات بداية من شهر يونيو الماضي.

هذا و تبقى اوبك و حلفائها يواصلون جهودهم لدعم السوق حيث يتوقع بعض المحللين ان تتماسك اسعار النفط جيدا في الاشهر المقبلة او لن تتراجع الى اقل ما هي عليه.

ومن جهة اخرى توقعت أوبك يوم الخميس تراجع الطلب العالمي على نفطها العام القادم مع ضخ منافسين المزيد، مشيرة إلى تجدد التخمة رغم اتفاق بقيادة المنظمة لكبح الإمدادات.

وفي أول توقعاتها الشهرية للعام 2020، افادت المنظمة أن العالم سيحتاج 27ر29 مليون برميل يوميا من الخام من أعضائها الأربعة عشر العام القادم، بانخفاض 34ر1 مليون برميل يوميا عن العام الحالي.

ويسلط تراجع الطلب على خام أوبك الضوء على التعزيز المستدام الذي يحصل عليه النفط الصخري الأمريكي وإمدادات أخرى منافسة من سياسة أوبك لدعم الأسعار عن طريق تخفيضات المعروض. وقد يعطي هذا مجالا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواصلة فرض العقوبات على إيران وفنزويلا عضوي أوبك.

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وتوقعت أوبك أيضا ارتفاع الطلب العالمي على النفط بوتيرة العام الحالي ذاتها وأن ينمو الاقتصاد العالمي بنفس إيقاع السنة الجارية، رغم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين.

و توقعت من جهتها وكالة الطاقة الدولية امس الجمعة أن يواصل انتاج النفط الأمريكي ارتفاعه بشكل يفوق الطلب العالمي المتناقص مما سيؤدي إلى تراكم كبير للمخزونات في أنحاء العالم خلال الأشهر التسعة القادمة.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الشهري بأن "شح الإمدادات في السوق ليس المشكلة في الوقت الراهن" مضيفة "يبدو أن أي إعادة للتوازن قد تأجلت إلى المستقبل".

واعتبرت أنه "من الواضح أن هذا يمثل تحديا كبيرا لأولئك الذين يتولون مهمة إدارة السوق" في إشارة إلى الأوبك وحلفائها المنتجين وعلى رأسهم روسيا.

وتابعت الوكالة أن الطلب على نفط "أوبك" في أوائل 2020 قد ينخفض إلى 28 مليون برميل يوميا فقط، مع زيادة الإنتاج من خارج أوبك في 2020 بمقدار 1ر2 مليون برميل يوميا إذ من المتوقع أن يأتي 2 مليون برميل يوميا بالكامل من الولايات المتحدة.