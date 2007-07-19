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تركيب السيارات في 2019: استيراد نحو55ر1 مليار دولار من مجموعات (SKD) في غضون 5 أشهر

  أدرج يـوم : السبت, 06 تموز/يوليو 2019 18:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات
تركيب السيارات في 2019: استيراد نحو55ر1 مليار دولار من مجموعات (SKD) في غضون 5 أشهر

الجزائر - استوردت الجزائر ما قيمته 548ر1 مليار دولار من مجموعات (SKD) الموجة لتركيب السيارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 مقابل نحو 405ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 أي ارتفاع بنسبة 25ر10 % حسبما علمت وأج لدى المديرية العامة للجمارك.

وأوضحت مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك أن هذا الارتفاع ناجم أساسا عن استيراد مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب مركبات نقل الأشخاص والبضائع (SKD) التي بلغت قيمة 85ر383 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 مقابل 20ر201 مليون دولار في نفس الفترة من 2018 أي بزيادة قدرها 65ر182 مليون دولار (+ 78ر90).

من جانبها بلغت قيمة واردات مجموعة الأجزاء (SKD) الموجهة لتركيب المركبات الخفيفة 164ر1 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 مقابل حوالي 104ر1 مليار دولار في نفس الفترة من 2018 أي تراجع بقيمة 15ر39 مليون دولار (-25ر3 بالمائة).

كما خص الارتفاع واردات قطع الغيار المستخدمة لصيانة السيارات المستعملة التي بلغت 81ر168 مليون دولار مقابل 57ر144 مليون دولار أي ارتفاع بقيمة 24ر24 مليون دولار (+77ر16%).

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أما واردات الجرارات فقد تراجعت قيمتها إلى 66ر103 مليون دولار مقابل 75ر129 مليون دولار (-11ر20 %).

وفي عام 2018 بلغ إجمالي فاتورة استيراد مجموعات الأجزاء (CKD/SKD) الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات (السياحية والنفعية) واستيراد المركبات الموجهة  لنقل المسافرين والبضائع (المنتجات النهائية) أكثر من 73ر3 مليار دولار مقابل 2ر2 مليار دولار في 2017 بزيادة سنوية قدرها 53ر1 مليار دولار (+70%).

وسجل تركيب السيارات المحلي إنتاج 4.500 مركبة صناعية و180.000 سيارة سياحية في 2018 (مقابل 110.000 في 2017).

كلـمات مفتـاحيــة :
تركيب السيارات في 2019: استيراد نحو55ر1 مليار دولار من مجموعات (SKD) في غضون 5 أشهر
  أدرج يـوم : السبت, 06 تموز/يوليو 2019 18:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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