مجلس المنافسة "وسيلة ناجعة" للوقاية ومكافحة الفساد خاصة في مجال الصفقات العمومية

الجزائر - أكد رئيس مجلس المنافسة، عمارة زيتوني يوم الاربعاء بالجزائر أن هيئته تضل "وسيلة ناجعة" للوقاية من الفساد ومكافحته وخاصة في مجال الصفقات العمومية .

و قال السيد زيتوني في ندوة صحفية نشطها عقب عرض التقرير السنوي لنشاطات هذه الهيئة لسنة 2018 أن الجديد في هذا التقرير هو التأكيد على العلاقة الوطيدة بين المنافسة والفساد، مشيرا الى ان "الفساد غالبا ما يكون في ابرام الصفقات العمومية".

و اوضح انه و بناء على شهادات وتجارب خبراء في هذا المجال فان المنافسة والفساد وجهان لعملة واحدة مشيرا الى أن الفساد يتراجع بالتطبيق الصارم لقواعد المنافسة و يستشري بقوة بعدم تطبيقيها .

في هذا الاطار ، ذكر بمساهمة مجلس المنافسة كطرف في برنامج الاونتكاد - الشرق الأوسط و شمال افريقيا ( كنوسيد و مينا) الموجه لتعزيز قدرات سلطات المنافسة لغرض وقاية و مكافحة الفساد.

تجدر الإشارة الى ان مجلس المنافسة يقوم بثلاث مهام تتمثل في المهام الاستشارية و القضائية و مراقبة هياكل السوق.

من جهة أخرى ، اكد السيد زيتوني على اهمية الدراسة القطاعية للسوق التنافسية للأدوية الموجهة للاستخدام البشري التي انجزها المجلس في اطار مهامه الاستشارية مشيرا الى انه شرع في انجاز هذه الدراسة سنة 2015 و تم انهاؤها خلال السنة الجارية.

أربع الى خمس شركات في طريق الهيمنة على سوق الأدوية الموجهة للاستخدام البشري

كما اشار الى انه في اطار هذه الدراسة التي دامت قرابة ثلاث سنوات انجزت من طرف كفاءات المجلس الى جانب الاستفادة من المرافقة التقنية لبرنامج الدعم لتنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (P3A) الذي وضع تحت تصرفه ثلاث خبراء للمصادقة على الدراسة.

و خلصت هذه الدراسة - حسب السيد زيتوني- الى ان سوق الادوية بالجزائر" قائم على عكس ما يروج له" و أن هناك صناعة للأدوية تلبي اكثر من 50 بالمائة من الطلب الوطني.

و ركزت هذه الدراسة في البحث حول ما أذا ان كانت هناك هيمنة لبعض الشركات على سوق الدواء مشيرا الى ان الهيمنة لها أثار سلبية على اسعار و نوعية و وفرة الادوية خاصة و ان الامر يتعلق بمادة حساسة لارتباطها بصحة الانسان.

و في هذا الصدد خلصت الدراسة الى وجود "مؤشرات بالدلائل على ان هناك أربعة الى خمسة شركات في طريق الهيمنة على سوق الادوية الموجهة للاستهلاك البشري" حسب السيد زيتوني.

و بناء على هذا المعطى - يضيف ذات المسؤول- قام مجلس المنافسة بـ "بتنبيه الحكومة و اخطارها في شكل تقرير خبرة و ابداء رأي غير ملزمين لاتخاذ اجراءات من اجل تفادي تفاقم الوضعية".

و قام المجلس ايضا بإرسال هذه الدراسة الى الدوائر الوزارية المعنية على غرار الصحة و المالية و الصناعة و العمل و الضمان الاجتماعي و التجارة الى جانب المتعاملين الاقتصاديين و منظمات ارباب العمل و نقابات القطاع.

ثغرات و تناقضات في منظومة المنافسة يجب مراجعتها

من جهة اخرى، ذكر السيد زيتوني ببرنامج المطابقة لقواعد المنافسة الذي بادر به المجلس بهدف حث الشركات على الاحترام الطوعي لقواعد المنافسة.

واضاف انه منذ اعادة تفعيل المجلس في يناير 2013 فضل مجلس المنافسة الاعتماد على منهج وقائي بيداغوجي و ردعي بدل الاجراءات القمعية ( العقوبات المالية).

و بخصوص برنامج و محاور العمل المسطرة من قبل المجلس لسنة 2019 فانه يتضمن متابعة الاعمال التي شرع فيها والتي لم يتم الانتهاء منها في 2018 و تسجيل عمليات جديدة تدخل ضمن مهامه.

وعن العراقيل التي تعترض المجلس والتي لا زالت تقف امام ممارسته لمهامه بالكامل و التي اقرها له القانون، أشار التقرير السنوي للمجلس ان هذه العراقيل تكمن اساسا "في الغموض الذي يشوب القانون الاساسي لمجلس المنافسة و نظام المسار المهني لأعضائه غير المحفز الى جانب الثغرات والتناقضات في المنظومة القانونية للمنافسة" و التي يجب احتواءها لضمان بيئة اعمال نزيهة و شفافة.