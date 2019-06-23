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عماري يتطرق إلى التعاون الثنائي مع المدير العام الحالي للمنظمة الأممية للأغذية و الزراعة

  أدرج يـوم : الأحد, 23 حزيران/يونيو 2019 18:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
عماري يتطرق إلى التعاون الثنائي مع المدير العام الحالي للمنظمة الأممية للأغذية و الزراعة

الجزائر - استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري، السيد شريف عماري، يوم الأحد بروما، من قبل المدير العام الحالي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة ( الفاو), خوسيه غرازيانو داسيلفا, حيث بحثا مشاريع المرافقة والمساعدة التقنية التي نفذتها هذه المنظمة الأممية بالجزائر,حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وعًقد الاجتماع على هامش مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة "فاو" الحادي و الأربعون (41) في روما (ايطاليا) ، بحضور الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية و الزراعة لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، عبد السلام ولد أحمد وأعضاء الوفد المرافق للوزير و مدير التعاون بالوزارة و مدير التعاون بوزارة الخارجية و القائم بالأعمال بالسفارة الجزائرية في روما, يضيف ذات المصدر.

في هذا السياق, ذكّر السيد الوزير، بتوقيع إطار البرمجة القُطرية الثاني، في العاشر من شهر يونيو الجاري، بين منظمة الأغذية و الزراعة الفاو و الجزائر، و الذي يحدد أولويات التعاون على مدى السنوات الأربع القادمة (2019-2022) .

كما تطرق الجانبان، إلى ورشة التكوين التي عقدت في 17 يونيو في باتنة، بتأطير من الفاو و تمويل من اليابان، لتعزيز قدرات قطاع الغابات في مجال مكافحة حرائق الغابات .

و حسب السيد عماري فأن هذه المشاريع قد عززت آفاق التعاون بين الجزائر و هذه المنظمة، و دعا إلى تكثيف هذا التعاون من خلال استغلال خبرة المنظمة و تجنيد المانحين.

بالإضافة إلى ذلك، تم استقبال السيد الوزير من قبل المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية  السيد إبراهيم آدم أحمد الدخيري، الذي ناقش معه آفاق الشراكة مع الجزائر في مجال الفلاحة، الصيد البحري، تربية المائيات و الغابات .

بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية التي عقدها مع العديد من الوزراء المسؤولين عن قطاع الفلاحة في العديد من البلدان الأعضاء في المنظمة، سيوقع السيد الوزير مذكرة تفاهم مع وزير الزراعة لدولة استونيا .

ومثل السيد عماري الجزائر في الدورة الحادية و الأربعين لمؤتمر المنظمة التي تعقد خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 يونيو الجاري، و التي تشهد مشاركة ممثلين عن 193 بلدا.

و من ضمن فعاليات هذا المؤتمر، تم  اليوم الأحد انتخاب مدير عام جديد للمنظمة لعهدة مدتها 5 سنوات حيث من المرتقب أن يستلم المدير الجديد مهامه على رأس المنظمة يوم 1 أغسطس 2019.

و يتعلق الامر بنائب وزير الفلاحة الصيني كي دونغ يو .

آخر تعديل على الأحد, 23 حزيران/يونيو 2019 19:38
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عماري يتطرق إلى التعاون الثنائي مع المدير العام الحالي للمنظمة الأممية للأغذية و الزراعة
  أدرج يـوم : الأحد, 23 حزيران/يونيو 2019 18:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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