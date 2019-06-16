يوم دراسي حول برنامج المطابقة لقواعد المنافسة غدا الاثنين بالجزائر العاصمة

الجزائر - ينظم مجلس المنافسة بالتعاون مع برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين بالجزائر العاصمة يوما دراسيا حول تنفيذ برنامج المطابقة لقواعد المنافسة، حسبما علم لدى المجلس يوم الاحد.

و حسب المنظمين فانه سيتم خلال هذا اللقاء التطرق الى عدة مواضيع من طرف خبراء وطنيين و أجانب تتعلق أساسا بأهداف برنامج المطابقة لقواعد المنافسة و برنامج المطابقة العام و القطاعي وكذا الدليل العمليلتنفيذ هذا البرنامج .

كما يتعلق الأمر أيضا بشرح الكيفيات التطبيقية لإعداد و تنفيذ برنامج المطابقة لقواعد المنافسة من طرف المؤسسات.

في هذا الصدد، أكد رئيس مجلس المنافسة عمارة زيتوني لوأج أن هذا البرنامج يهدف الى حمل المؤسسات على اعتماد و احترام قواعد المنافسة و قيمها.

و أضاف أن برنامج المطابقة تم اقتراحه في يونيو 2016 من طرف مجلس المنافسة على 71 مؤسسة تمثل مجموع قطاعات النشاطات (المحروقات و الهاتف النقال و الثابت و النقل الجوي و الصناعة الغذائية و التأمينات و البنوك و الانتاج و البناء و الأشغال العمومية و الأدوية و توزيع السيارات و غيرها) مشيرا إلى استجابة مؤسسات عمومية و خاصة كبرى و جمعيات مهنية لمبادرة مجلس المنافسة".

و يتعلق الأمر بمجمع سوناطراك و سونلغاز و كوندور و أسميدال و بريد الجزائر و نفطال و المجمع الصيدلاني صيدال و جمعيات منتجي المشروبات الجزائريين.

ولهذا الغرض ونظرا ل "الطابع المعقد" لهذا البرنامج الطويل المدى استفاد مجلس المنافسة من مساعدة برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي من خلال تجنيد خبيرين دوليين مختصين في هذا المجال، حسب توضيحات السيد زيتوني.

وشرع الخبيران في مهمتهما في الفاتح أكتوبر 2018 لمدة 75 يوما بحيث التقيا المتعاملين الاقتصاديين و الجمعيات المهنية المعنية بالبرنامج من أجل تقييم مستوى معرفتهم للممارسات الاساسية المخالفة للمنافسة و الممارسات التنافسية الصحيحة.

كما عقد الخبيران بمرافقة مدير دراسات الأسواق و التحقيقات الاقتصادية لدى مجلس المنافسة عبد العزيز كوروغلي اجتماعات عمل مع المتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص لمختلف قطاعات النشاطات.

المرافقة في إعداد برنامج المطابقة

يتعلق الأمر بقطاع الطاقة (سوناطراك) و التأمينات (الشركة الوطنية لتأمين النقل و الشركة الوطنية للتأمين و اعادة التأمين و أليانس للتأمينات و مصير حياة) و البنوك (بنك الجزائر) و الصناعات الغذائية (سيفتال) و السيارات (الشركة الوطنية للسيارات الصناعية) و الهاتف النقال (جيزي) و الاتصالات السلكية و اللاسلكية (اتصالات الجزائر وبريد الجزائر) و الأدوية (صيدال و بيوفارم) و الجمعيات المهنية (منتدى رؤساء المؤسسات و كونفدرالية مؤسسات البناء و الاشغال العمومية و الري و مجلس التشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة).

و تم خلال هذه اللقاءات التطرق الى محتوى و أهداف و أسس هذا البرنامج و كيفية عمله.

من جهة أخرى، تم تنظيم لقاءات أخرى مع اطارات من مختلف الوزارات على غرار التجارة و الصناعة و المناجم و المالية و سلطات الضبط القطاعية.

في هذا السياق، أوضح السيد زيتوني أن "الهدف المتوخى من هذا العمل الدقيق يكمن في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في تطبيق برنامج مطابقة خاص من شأنه أن يسمح لهم بضمان احترام هذه القواعد لاسيما من خلال ارشادات تطبيقية مقترحة خلال الورشات المنعقدة معهم".

في هذا الشأن أبرز المتحدث الأهمية بالنسبة لهذه المؤسسات من احترام قواعد المنافسة مما يمكنها من تفادي التكلفة المالية المرتفعة و انتهاك قواعد المنافسة (الضرائب المالية التي يفرضها مجلس المنافسة و التي يمكن أن تصل الى 12 بالمئة من رقم الأعمال و تعويض الضحايا و خسارة سمعة المؤسسة المذنبة).

و بالفعل، فان احترام قواعد المنافسة يؤدي بالمؤسسات الى تشجيع تخفيض التكاليف و الباتكار و تحسين نوعية المنتوجات و الخدمات و المحافظة على مناصب العمل.

كما يسمح لها ذلك بأن تكون ناجعة أكثر و تنافسية أكثر أمام منافسة الغير على مستوى السوق الوطنية و الدولية.

من جهة أخرى، اقترح المجلس في تقريره السنوي أنه سيعرض خلال الايام القادمة على الحكومة و البرلمان على أن ينص قانون المنافسة بعد تعديله امكانية تخفيض، بالنسبة للمجلس، من 10 الى 15 بالمئة قيمة الغرامة التي قد تفرض على مؤسسة تطبق برنامج المطابقة مع قواعد المنافسة على حد قوله.

و يذكر أن لقاء يوم غد الاثنين يخصص للمؤسسات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين و المنظمات المهنية و سلطات الضبط القطاعية و جمعيات حماية المستهلكين و مكاتب المحاماة و الاستشارة و ممثلي الادارات.

و يندرج هذا اللقاء في اطار النشاطات التحسيسية التي يقوم بها مجلس المنافسة حول مزايا منافسة نزيهة و شرعية من أجل تحقيق الفعالية الاقتصادية بصفة عامة و حماية المستهلك بصفة خاصة حسب المنظمين.