غاز: وكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو الطلب العالمي ب6ر1 بالمائة سنويا حتى 2024

باريس- توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير نشرته يوم الجمعة ان يترفع الطلب العالمي على الغاز بمعدل 6ر1 بالمائة سنويا حتى عام 2024 بدعم من الاستهلاك المتزايد في الصين الذي يشكل أكثر من ثلث نمو الطلب في هذه الفترة.

وأوضحت الوكالة أن مسعى الصين للتحول من الفحم إلى الغاز في توليد الطاقة والغاز الطبيعي في الاستخدام المنزلي بهدف الحد من تلوث الهواء ضمن مبادرة "السماوات الزرقاء" سيلعب دورا رئيسيا في دفع الطلب.

وأشار مدير أمن وأسواق الطاقة في وكالة الطاقة الدولية, كيسوكي ساداموري, أنه من المتوقع نمو الطلب على الغاز في الصين في المتوسط ب8 بالمائة انخفاضا من معدل نمو في خانة العشرات في الأعوام القليلة الماضية مع تباطؤ نموها الاقتصادي لكنه لا يزال يشكل نحو 40 بالمائة من الزيادة في الطلب العالمي في الأعوام المقبلة.

وستظل منطقة آسيا والمحيط الهادي أكبر مصدر لنمو استهلاك الغاز في المدى المتوسط بمعدل 4 بالمائة سنويا في المتوسط وستشكل نحو 60 بالمائة من إجمالي الزيادة في الاستهلاك حتى عام 2024.

وأضاف التقرير أن الطلب المحلي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيساهم أيضا في نمو الطلب.

كما أن الطلب على الغاز في أوروبا سيستفيد من إغلاق محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم والطاقة النووية, لكن المكاسب ستكون محدودة بسبب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وانخفاض الطلب على التدفئة.

ومن المتوقع أن يصبح قطاع الصناعة مصدرا قويا للنمو حيث يشكل نحو نصف الزيادة العالمية ليحل محل توليد الكهرباء كمحرك أساسي للنمو.

وسجل الطلب العالمي على الغاز أقوى نمو في 2018 منذ 2010 بمعدل بلغ نحو 6ر4 بالمائة وفقا للتقديرات, مدفوعا بالولايات المتحدة والصين اللتين تمثلان 70 بالمائة من إجمالي نمو الطلب.

وبالنسبة لسوق الغاز الطبيعي المسال, من المتوقع أن يبلغ حجم التجارة 546 مليار متر مكعب (م3) بحلول عام 2024 ارتفاعا من 432 مليار م3 في عام 2018.

وستصبح الصين أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال بحلول 2024 بمعدل 109 ملايير م3 وستتقدم بذلك على اليابان.

وقال تقرير الوكالة أن الولايات المتحدة ستتجاوز قطر وأستراليا وستصبح أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم, حيث ستسجل 113 مليار م3 بحلول نهاية الفترة المتوقعة في 2024.

وستشكل الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا نحو 90 بالمائة من الزيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال تلك الفترة.