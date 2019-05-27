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الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يحقق نموا بـ 8 بالمائة في 2018

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 أيار 2019 15:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يحقق نموا بـ 8 بالمائة في 2018

الجزائر - حقق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي رقم أعمال قدره 14 مليار دج في 2018 مقابل 13.012 دج في 2017 ما يعادل نموا بنسبة 8 % ، حسبما افاد به اليوم الاثنين بيان للمؤسسة.

ويرجع هذا التطور الى تنوع باقة المنتجات التأمينية التي يوفرها الصندوق ومتطلباته التقنية ، وذلك بالاعتماد على شبكته دون اللجوء إلى وسطاء التأمين ،حسب ذات البيان.

حيث بلغت  هذه الشبكة التي  تتوسع باستمرار إلى 483 مكتب محلي عند نهاية السنة المالية 2018، لتكون متواجدة في المناطق النائية بغرض إنشاء ثروات هناك لاسيما خلق فرص العمل .

وفيما يخص تعويض الحوادث ، تكفل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الذي يحصي نحو 483 مكتب محلي، بتعويض قيمته 5ر8  مليار دج خلال سنة 2018 وما يقارب 23 مليار دج خلال 3 سنوات ، مما سمح بتقويم مصداقيته وإعادة إرساء الثقة مع زبائنه .

وبفضل أصوله المالية الراسخة التي استمرت في التطور خلال السنوات الثلاث الأخيرة تمكن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من تغطية التزاماته المالية بنسبة  147 % مما سمح له برفع رأس ماله الاجتماعي خلال هذه السنة الجارية.

إقرأ أيضا:  الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي: تعويضات للفلاحين قاربت 7 ملايير دج خلال سنة 2018

كما قام الصندوق أيضا بإطلاق عدة مشاريع استثمارية ، وعمل على رفع علامته المميزة ، ووضع مشروعا طموحا لإعادة تهيئة بناياته.

دائما ضمن إطار مخطط عمله الاستراتيجي 2018-2020  ونظرا للنتائج المحققة "جد مرضية" لمركز التكوين المتعدد الخدمات "دار الفلاح" بخنشلة ، باشر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ببناء مراكز أخرى موجهة للمتدخلين في العالم الفلاحي والريفي ، والتي من شأنها السماح بممارسة سياسة تطوير الخدمات الجوارية عبر التراب الوطني (وهران ، ورقلة ، سعيدة ..)

وفي إطار عصرنة طريقة التسيير الخاصة بالصندوق ، اتجه الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي نحو الرقمنة ما يعد خطوة كبيرة نحو المستقبل والتي أصبحت تعد ضرورة لا مفر منها بهدف تقديم خدمات أفضل وتسهيل التفاعل مع المشتركين والزبائن.

كلـمات مفتـاحيــة :
الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يحقق نموا بـ 8 بالمائة في 2018
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 أيار 2019 15:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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