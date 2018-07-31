الجوية الجزائرية: لم يتم تسجيل أي تذبذب في الرحلات عقب توقف نقابة الصيانة عن العمل

الجزائر- أفاد مدير فرع الاشغال العامة لشركة لخطوط الجوية الجزائرية , رضا توبال صغير لواج أن توقف النقابة الوطنية للتقنيين المكلفين بصيانة الطائرات عن العمل يوم الثلاثاء في الفترة الصباحية لم يتسبب في اي تذبذب لبرنامج رحلات الجوية الجزائرية.

و اضاف السيد توبال صغير أنه تبعا لدعوة مكتب نقابة الصيانة التي نشرتها على صفحتها الخاصة "الفايسبوك" و التي دعت فيها العمال التابعين لها الى تجمع يوم 31 يوليو 2018 على مستوى قاعدة الصيانة بمطار هواري بومدين بداية من الساعة السابعة (7) صباحا و تم التوقف عن العمل مدة ساعتين".

و لكن حسب ذات المسؤول فان هذا التوقف عن العمل لم يؤثر على سير عمليات التسجيل و ركوب المسافرين ولا ايضا انطلاق الرحلات.

كما اكد انه و على عكس المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الاعلام و التي تحدثت عن شلل نشاطات الجوية الجزائرية على مستوى المطارات فان هذه الاخيرة تجري بصفة "عادية".

اقرأ أيضا: النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات تقرر تجميد الإضراب (الأمين العام)

و كانت نقابة الصيانة قد اعلنت الاثنين الفارط عن تجميد اضرابها الذي كان مقررا يوم الثلاثاء 31 يوليو غداة قرار العدالة القاضي بتجميد اشعار الاضراب.

و بالنسبة للأمين العام للنقابة, احمد بوتومي فان قرار العدالة المتعلق بهذه القضية الاستعجالية التي رفعتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية ضد نقابة الصيانة على مستوى محكمة الدار البيضاء ليس له اي " سند قانوني و لكن يجب احترامه".

و كانت الجوية الجزائرية قد اودعت شكوتين ضد النقابة. الاولى لدى فرع الدعاوي الاستعجالية لعدم احترام المهلة القانونية لإشعار الاضراب المحددة ب 21 يوما في الاتفاقية الجماعية اما القضية الثانية فتم ايداعها لدى الغرفة الاجتماعية.

و صدر حكم بخصوص القضية الاستعجالية الاحد الفارط و القاضي بتجميد الاضراب الى غاية الفصل في القضية التي رفعتها الجوية الجزائرية لدى الغرفة الاجتماعية.

فيما يخص احترام المادة 280 من الاتفاقية الجماعية , افادت النقابة انها نصبت لجنة متابعة في اطار الاتفاقية الموقعة يوم 16 مايو 2017 و انه تم مباشرة المفاوضات مع الشركة الوطنية منذ 6 اشهر بداية من 31 ديسمبر 2017.

و سيتم دراسة القضية الثانية التي رفعتها الجوية الجزائرية في الغرفة الاجتماعية بمحكمة الدار البيضاء يوم 5 اغسطس المقبل.