Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجوية الجزائرية: لم يتم تسجيل أي تذبذب في الرحلات عقب توقف نقابة الصيانة عن العمل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 تموز/يوليو 2018 16:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات
الجوية الجزائرية: لم يتم تسجيل أي تذبذب في الرحلات عقب توقف نقابة الصيانة عن العمل

الجزائر-  أفاد مدير فرع الاشغال العامة لشركة لخطوط  الجوية  الجزائرية , رضا توبال صغير لواج أن توقف النقابة الوطنية للتقنيين المكلفين بصيانة الطائرات عن العمل يوم الثلاثاء في الفترة الصباحية لم يتسبب في اي تذبذب لبرنامج رحلات الجوية الجزائرية.

و اضاف السيد توبال صغير أنه تبعا لدعوة مكتب نقابة الصيانة التي نشرتها على صفحتها الخاصة "الفايسبوك"  و التي دعت فيها العمال التابعين لها الى تجمع  يوم 31 يوليو 2018 على مستوى  قاعدة الصيانة بمطار هواري بومدين بداية من  الساعة السابعة (7) صباحا و تم التوقف عن العمل مدة ساعتين".

و لكن حسب ذات المسؤول فان هذا التوقف عن العمل لم يؤثر على سير عمليات  التسجيل و ركوب المسافرين ولا  ايضا انطلاق الرحلات.

كما اكد انه و على عكس المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الاعلام و التي  تحدثت عن شلل نشاطات الجوية الجزائرية على مستوى المطارات فان هذه الاخيرة  تجري بصفة "عادية".

 

اقرأ أيضا:      النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات تقرر تجميد الإضراب (الأمين العام) 

 

و كانت نقابة الصيانة  قد اعلنت الاثنين الفارط عن تجميد اضرابها الذي كان  مقررا يوم الثلاثاء 31 يوليو غداة قرار العدالة القاضي بتجميد اشعار الاضراب.

و بالنسبة للأمين العام للنقابة, احمد بوتومي فان قرار العدالة المتعلق بهذه  القضية  الاستعجالية التي رفعتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية  ضد نقابة  الصيانة على مستوى محكمة الدار البيضاء ليس له اي " سند قانوني و لكن يجب  احترامه".

و كانت الجوية الجزائرية قد اودعت شكوتين ضد النقابة. الاولى  لدى فرع  الدعاوي الاستعجالية  لعدم احترام المهلة القانونية لإشعار الاضراب المحددة ب  21 يوما في الاتفاقية الجماعية  اما القضية الثانية فتم ايداعها لدى الغرفة  الاجتماعية.

و صدر حكم بخصوص القضية الاستعجالية  الاحد الفارط  و القاضي بتجميد الاضراب  الى غاية الفصل في القضية التي رفعتها الجوية الجزائرية لدى الغرفة  الاجتماعية.

فيما يخص احترام المادة 280 من الاتفاقية الجماعية , افادت النقابة  انها  نصبت لجنة متابعة في اطار الاتفاقية الموقعة يوم 16 مايو 2017 و انه تم مباشرة  المفاوضات مع الشركة الوطنية منذ 6 اشهر بداية من 31 ديسمبر 2017.

و سيتم دراسة القضية الثانية التي رفعتها الجوية الجزائرية في الغرفة  الاجتماعية بمحكمة الدار البيضاء يوم 5 اغسطس المقبل.

آخر تعديل على الثلاثاء, 31 تموز/يوليو 2018 16:56
كلـمات مفتـاحيــة :
الجوية الجزائرية: لم يتم تسجيل أي تذبذب في الرحلات عقب توقف نقابة الصيانة عن العمل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 تموز/يوليو 2018 16:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.07.31

التحاق أزيد من 21 ألف تلميذ بأقسام السنة الأولى ابتدائي خلال الموسم الدارسي المقبل

18.07.31

تدشين المحطة البحرية الجديدة للجزائر العاصمة قريبا

18.07.31

التأكيد على ضرورة تطبيق ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للتخطيط العائلي (مختصون)

18.07.31

الدخول الجامعي بولاية عين تموشنت سيكون "مريح جدا" هذه السنة

18.07.31

الجوية الجزائرية: لم يتم تسجيل أي تذبذب في الرحلات عقب توقف نقابة الصيانة عن العمل

18.07.31

البطولة الافريقية للحمل بالقوة: الجزائر تحتضن الموعد القاري من 10 الى 12 أغسطس

الأكثــر قـراءة

18.07.30

الانتخابات الرئاسية في مالي: بدء عملية فرز الأصوات والنتائج الأولية منتظرة خلال 48 ساعة 

18.07.30

الألعاب الإفريقية للشباب -2018 : " حقيقة هناك نقص في التنظيم، لكن لا يمكن  أن نصل إلى…

18.07.30

فسيفساء من الطبوع الغنائية الجزائرية الثرية تميز السهرة الرابعة من مهرجان تيمقاد الدولي

18.07.30

سيتم تقييم عملية إعادة تكييف أوقات العمل بالنسبة لولايات جنوب الوطن نهاية شهر أغسطس

18.07.30

النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات تقرر تجميد الإضراب (الأمين العام) 

18.07.30

أسواق الجزائر العاصمة: قرابة 3 ملايير دج قيمة السلع غير المفوترة خلال السداسي الأول من…