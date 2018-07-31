بوعزغي يؤكد على ضرورة استرجاع الاراضي غير المستغلة  

الجزائر - أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، اليوم الاثنين بالجزائر أن دائرته الوزارية تعمل على زيادة و توسيع المساحات الزراعية الخصبة المسقية و استرجاع الأراضي الفلاحية الغير مستغلة.

وأشار الوزير خلال زيارة ميدانية لولاية الجزائر اين تفقد مشاريع القطاع ، أن الوزارة تسعى لتحديث القطاع الفلاحي والحفاظ على الأراضي الخصبة و استرجاع الأراضي الفلاحية الغير مستغلة من طرف المستثمرين.

وذكر الوزير أن قطاعه يتبع تعليمات تنص أساسا على عدم المساس بالأراضي الزراعية الخصبة و حمايتها و العمل على تطهير هذه الأراضي من الناحية القانونية بصفة نهائية و هذا بإحصاء كل هكتار لم يستغل و استصلاحها .

كما أكد الوزير انه يوجد حاليا أراضي فلاحية خصبة غير مستغلة مشيرا انه تم إعطاء تعليمات لتطهير القطاع الفلاحي و تامين كل الفلاحين و العمل على استغلال كل الأراضي الفلاحية و زيادة الأراضي المسقية باستعمال الانظمة و التقنيات المقتصدة للمياه.

من جهة أخرى، أشار ذات المسؤول الى أن المتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين لديهم من المؤهلات ما يمكنهم من احتلال مكانة في الأسواق العالمية .

وفيما يخص غرس الأشجار، أشار الوزير انه تم غرس ازيد من 6 ملايين شجرة في السنة، مما يشجع القطاع على زيادة المنتوج الفلاحي و التحضير لقواعد لوجستيكية للتصدير و التحضير لصناعة تحويلية يمكنها استيعاب كل المنتجات الفلاحية.

و خلال رده على سؤال للصحافة حول الحمى القلاعية و الإجراءات المتخذة للحد منها، ذكر الوزير أن الحمى القلاعية هي مرض يصيب الأبقار من حين لآخر في العالم ، مشيرا أنه تم إحصاء 5 ولايات اصيبت فيها الابقار بهذه الحمى حيث تم تسجيل و تشخيص 180 حالة .

وعن الإجراءات المتخذة، أوضح الوزير انه تم اختيار المؤسسة التي ستقوم بإحضار التلقيح للجزائر و عدم السماح بتنقل الأبقار و تجنيد البياطرة للاستماع و مرافقة مربيي الأبقار و منع استيراد الأبقار إلى غاية القضاء على هذا المرض.

وأوضح الوزير أن الحمى القلاعية لن تؤثر على عيد الأضحى المقبل مشيرا الى أن نقاط بيع الغنم هي من صلاحيات الولاة بحيث تم تهيئة فضا ءين بالنسبة للعاصمة وهما فضاء عين البنيان و قصر المعارض.

وأكد أيضا ان قطاعه يقوم بالمتابعة الصحية للأضاحي عن طريق تجنيد البياطرة للتأكد من سلامة الغنم.

وفي رده عن سؤال حول التحفيزات الممنوحة فيما يخص العقار الفلاحي للمستثمرين، أشار الوزير أن الدولة ترافق المستثمرين في هذا المجال مضيفا انه تم توزيع قرابة مليوني (2) هكتار منها قرابة مليون هكتار منحت لصالح 140 ألف مستفيد في إطار استصلاح الأراضي فيما تم منح مليون هكتار عن طريق إنشاء مستثمرات فلاحية منذ 2011 .

وأكد ذات المسؤول في هذا الصدد أنه سيتم استرجاع كل الأراضي التي لم يتم استغلالها.

على صعيد آخر، أفاد الوزير أن ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء راجع لتزايد الاستهلاك و الطلب على هذا النوع من الحوم في فصل الصيف وان الاسعار تخضع لقاعدة الطلب و العرض .

وبخصوص ولاية الجزائر، أوضح السيد بوعزغي بان هذه الاخيرة تملك تقريبا 32 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة من بينها 16 ألف هكتار مساحات مسقية .

وفي ذات السياق، أشار الوزير الى أن ولاية الجزائر تنتج سنويا ما قيمته 58 مليار دينار كمنتوج فلاحي (أي 2 بالمئة من المنتوج الوطني الاجمالي )مضيفا أن هذه القيمة سترتفع في السنوات المقبلة.

كما أوضح أن العاصمة تحتل المرتبة ال 25 من بين 48 ولاية من حيث قيمة الإنتاج الوطني الفلاحي.

و تفقد الوزير رفقة والي ولاية الجزائر، السيد عبد القادر زوخ مشتلات في كل من بلدية زرالدة و سطاوالي و أيضا مشتلة "غاردن" ببلدية شراقة .

كما قام السيد بوعزغي بوضع حجر الاساس لمجمع خاص لحفظ الخضر و الفواكه ببلدية تسالة المرجة بطاقة حفظ تقدر ب 20.000 طن وتلقى بالمناسبة توضيحات من قبل مالك المجمع عن عملية حفظ الفواكه و توزيعها.

وتفقد الوزير أيضا مشروع انجاز مجمع الإنتاج النباتي ببلدية سطاوالي و مشروع أشغال حماية و تهيئة ملجأ الصيد لميناء رايس حميدو.