أسواق الجزائر العاصمة: قرابة 3 ملايير دج قيمة السلع غير المفوترة خلال السداسي الأول من 2018

الجزائر- قاربت قيمة السلع غير المفوترة عبر مختلف الأسواق و المحلات التجارية بالجزائر العاصمة ال 3 ملايير دج خلال السداسي الأول من السنة الجارية , حسبما علم يوم الإثنين عن رئيس مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش بالمديرية الولائية للتجارة .

وأوضح السيد حرقاس عبد الوهاب في تصريح ل/واج ان اعوان الرقابة و قمع الغش التابعين لمديرية التجارة لولاية الجزائر تمكنوا خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2018 من رصد سلع غير مفوترة بقيمة مالية تقدر ب 9ر2 مليار دج, فيما قارب مبلغ الممارسات غير شرعية للأسعار قرابة 3 ملايين دج .

من جهة أخرى أشار نفس المسؤول الى أن قيمة المحجوزات الإجمالية في نفس الفترة المذكورة من مختلف المواد الغذائية واللحوم والمنتجات الإستهلاكية قاربت 38 ملايين دج (9ر37 مليون دج).

و في ذات الصدد ذكر أن عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة و قمع الغش بالولاية خلال الفترة المشار إليها بلغت 12.1859 تدخل تم على إثرها تحرير 18.674 مخالفة , فيما تم اقتراح غلق 932 محل تجاري غالبيتها و بتعداد 789 محل اقترح غلقها لأسباب تخص الممارسات التجارية غير القانونية تتعلق إما بعدم امتلاك أصحابها لسجلات تجارية أو بسبب مخالفات التجار المتعلقة بعدم إعلام المستهلك بالأسعار و بمخالفات تتعلق بعرض مواد غذائية بشكل يمثل مصدر خطر على صحة المستهلك.

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و أبرز السيد حرقاس أنه تم بمناسبة موسم الإصطياف تخصيص 14 فرقة تعمل بصفة مستمرة لمراقبة نوعية الخدمات بشواطئ العاصمة خاصة خلال نهاية الأسبوع وكذا تنظيم حملات تحسيسية بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك لتفادي التسممات الغذائية, مشيرا الى وجود تنسيق في الجهود مع مصالح الأمن لمحاربة ظاهرة الباعة المتجولين الذين يعرضون مواد استهلاكية (مأكولات ومشروبات وشاي )عبر الشواطئ دون مراعاة أدى شروط النظافة.

واشار إلى البرنامج الوقائي من التسممات الغذائية خلال فصل الصيف الذي سطرته الوزارة الوصية سواء من خلال نشاطات الفرق المختلطة لمراقبة المواد الغذائية بالمحلات الخاصة ومحلات الوجبات السريعة والمطاعم الجماعية منها على غرار المخيمات الصيفية وقاعات الحفلات.

و ركز المتحدث على ضرورة احترام درجة وسلسلة التبريد لكل نوع من الأغذية المتناولة سواء كانت المطهية أو الطازجة منها مع تخزينها وفق المقاييس المعمول بها فضلا عن نظافة الأواني والمطابخ ولباس العاملين وهو ما تعمل على رصده فرق حماية المستهلك وقمع الغش طيلة الموسم الصيفي.

وأبرز أن مديرية التجارة تشارك ضمن مكاتب النظافة على مستوى كافة بلديات العاصمة المتكونة أيضا من عناصر من مديريات الصحة والفلاحة و أطباء و بياطرة لتكثيف المراقبة على نوعية الوجبات والتغذية للوقوف على مدى احترام التدابير الصحية.

من جهة أخرى وضعت مديرية التجارة لولاية الجزائر برنامجا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر اقليم الولاية خلال سنة 2018 حيث يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعين للمديرية و الموزعين على 374 فرقة عبر 13 مفتشية.

تجدر الإشارة الى ان ولاية الجزائر تضم 78 سوقا للبيع بالتجزئة و46 سوقا جوارية كما تضم أربع (04) مناطق نشاط موزعة عبر كل من الجرف بباب الزوار والحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل كما تضم العاصمة ازيد من 460 متجرا اضافة الى 6 مذابح و53 مذبحا خاصا بالدواجن وسوقا واحدا للبيع بالجملة للخضر والفواكه.