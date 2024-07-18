حبوب: الإنتاج الوطني قدر بأكثر من 34،7 مليون قنطار خلال 2017

الجزائر- سجلت شعبة الحبوب خلال سنة 2017 إنتاجا وطنيا قدر ب 34.702.520 قنطار أي ما قيمته 3ر135 مليار دينار دج، حسب ما علمت واج يوم الأحد لدى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.

و يتكون الإنتاج الإجمالي -حسب ذات المصدر- من 19.909.570 قنطار من القمح الصلب و 4.455.460 قنطار من القمح اللين و 9.696.964 قنطار من الشعير و 640.175 قنطار من الشوفان.

و تبلغ المساحة التي تم بذرها خلال العام الماضي 3.509.547 هكتار بينما المساحة التي تم حصدها تقدر ب 2.370.982 هكتار.

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أما فيما يتعلق بإجمالي محصول الحبوب فيقدر ب 6ر14 قنطار في الهكتار بما فيها 9ر16 قنطار/الهكتار من القمح الصلب و 3ر12 قنطار/الهكتار من القمح اللين و 5ر12 قنطار/الهكتار من الشعير و 6ر10 قنطار/الهكتار من الشوفان.

بالنسبة للولايات الرائدة في إنتاج الحبوب سنة 2017 هي: ولاية تيارت بإنتاج 3.600.000 قنطار تليها تلمسان بإنتاج 1.873.700 قنطار ثم ولاية البويرة بإنتاج قدره 1.833.109 قنطار.

و على صعيد أخر، أفادت الوزارة بانعقاد يوم الأحد الجمعية العامة الانتخابية لاختيار رئيس المجلس الوطني ما بين المهن لشعبة الحبوب و ذلك في إطار تواصل التنظيمات المهنية و متعددة المهن للفروع الفلاحية، على مستوى الغرفة الوطنية للفلاحة و ذلك تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة في 23 أبريل 2018.

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الجمعية العامة الانتخابية لمهنيي شعبة الحبوب (منتجين و محولين و مخزنين) سمحت بانتخاب السيد متيجي امحمد زوبير رئيسا للمجلس الوطني ما بين المهن لشعبة الحبوب.

و بهذه المناسبة، أكد السيد متيجي انه من بين أهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في هذه الشعبة هو التوقف عن استيراد القمح الصلب و كذا بلوغ هدف إنتاج البذور على المستوى المحلي.

في سياق متصل، عبر السيد متيجي عن التزامه بترقية و تطوير الفرع من خلال مرافقة منتجي الحبوب و التكفل بانشغالاتهم، داعيا كل الفاعلين إلى المساهمة في تطوير شعبة الحبوب.

كما تعهد رئيس المجلس بالتعاون مع الفاعلين في فرع الحبوب بالعمل على تحسين الإنتاج الوطني للبذور من حيث الكمية و النوعية و تدعيم هياكل هرم الإنتاج إضافة إلى عصرنة تقنيات و معدات الزراعة الخاصة بالبذر و الجني.

علاوة على ذلك يهدف المجلس إلى توسيع المساحة المستغلة من خلال البحث عن مناطق جديدة. كما سيكلف بجمع البيانات اللازمة لإعداد ورقة طريق بغرض توجيه نشاط إنتاج الحبوب مستقبلا.