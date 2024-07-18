طمار:  توزيع 30.000 وحدة سكنية حتى اغسطس المقبل 

الجزائر - سيتم إلى غاية شهر اغسطس المقبل توزيع 30.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر حوالي 40 ولاية، حسبما كشف عنه اليوم الأحد بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.

هذه الحصة تتضمن 14.700سكن عمومي ايجاري (50 في المائة) و3.500 سكن "عدل" (12 في المائة) و7.300 سكن ريفي (25 في المائة) و2.200 سكن اجتماعي تساهمي (8 في المائة) و230 سكن ترقوي عمومي (1 في المائة) و1.200 حصة ضمن التجزئات الاجتماعية (4 في المائة)ي أفاد السيد طمار لدى اشرافه على توزيع وحدات سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) لفائدة مكتتبي العاصمة.

يذكر أن القطاع عرف توزيع ما يفوق 50.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ رمضان الفارط و 56.000 وحدة سكنية بمناسبة عيد الاستقلال في 5 يوليو الماضي.

وأوضح الوزير ان هذه العملية تندرج في اطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعطى الأولوية لقطاع السكن.

وستتواصل خلال السداسي الثاني من السنة الجارية عمليات توزيع السكنات مرفوقة بزيارات تفتيشية لمراقبة نوعية الأشغال، أين سيتم استحداث خلايا لمراقبة الجودة عبر كل الولايات وتفعيل عمل لجان الطعون إلى جانب توسيع التكفل ببعض الحالات التي تم اقصاءها من بعض البرامج سابقا.

وقال طمار أن القطاع يسعى جاهدا لتدارك النقائص المسجلة التي تبرز في بعض الورشات والوقوف على كل البرامج.

وتم توزيع اليوم الأحد المفاتيح على تقريبا 1.400 مستفيد في برنامج البيع بالإيجار (عدل) منها 514 عائلة بحي عين المالحة ببلدية جسر قسنطينة و866 عائلة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.