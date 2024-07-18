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نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى اكثر من 73 دولارا للبرميل 

  أدرج يـوم : السبت, 28 تموز/يوليو 2018 19:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات
نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى اكثر من 73 دولارا للبرميل 

الجزائر - بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 73,62 دولارا, ليسجل بذلك ارتفاعا مقارنة بالسعر الذي سجله يوم الأربعاء الفارط، حيث كان 72,87 دولارا حسبما أفادت به المنظمة  على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي  وخام  التصدير الكويتي  وخام مربان الإماراتي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري  وخام  ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي  وربيع الخفيف الغابوني  وأورينت الاكوادوري.

وكانت أسعار النفط  قد انهت الاسبوع منخفضة , حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 74.29 دولار للبرميل.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 92 سنتا لتغلق عند 68.69 دولار للبرميل .

 إقرأ أيضا: نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع إلى 70،91 دولارا للبرميل

يذكر أن  الدول الأعضاء في اوبك و شركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة، قد اتفقوا يوم 23 يونيو الماضي بفيينا تحديد مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج عند سقف 100 بالمائة و ذلك وفقا لاتفاق تحديد الانتاج المتوصل إليه في أواخر 2016 بفيينا و القاضي بتقليص الانتاج  بنحو 1,8 مليون برميل يوميا (1,2  مليون برميل بالنسيبة لدول أوبك و 600 ألف برميل للدول غير الأعضاء في المنظمة) .

وكانت المنظمة  قد وافقت على تحديد انتاجها النفطي في حدود 1,2 مليون برميل يوميا لأول مرة منذ 2008  و ذلك بهدف  استقرار اسواق النفط  العالمية .

تجدر الاشارة الى ان مستوى الامتثال للدول المشاركة في اتفاق اوبك و خارج أوبك بلغ 121 بالمائة في يونيو الفارط .

و من المزمع ان تعقد المنظمة اجتماعها المقبل في الاسبوع الاخير من شهر سبتمبر 2018 بالجزائر.

كلـمات مفتـاحيــة :
نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى اكثر من 73 دولارا للبرميل 
  أدرج يـوم : السبت, 28 تموز/يوليو 2018 19:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

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