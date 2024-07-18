نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 1،3% خلال الثلاثي الأول من سنة 2018

بالمقابل، تميز الثلاثي الأول من 2018 بتراجع في النمو في قطاع المحروقات خلال هذه الفترة حيث سجل انخفاضا بنسبة 2% مقارنة بالثلاثي الاول من 2017.
أما فيما يخص النمو خارج المحروقات،فقد عرف ارتفاعا بنسبة 2% مقارنة بالثلاثي الأول ل2017 ،مدعما بقطاعات الفلاحة و الصيد البحري و قطاع البناء و الأشغال العمومية و المياه (بما فيها الخدمات والأشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي) و كذا قطاع الصناعة .
وحسب بيانات الديوان الوطني للاحصائيات، فقد سجل قطاعي الفلاحة و الصيد البحري سجلا نموا بنسبة 4،2% بينما بلغ نمو قطاع البناء و الاشغال العمومية بنسبة 4،7%( بما في ذلك الخدمات و الاشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي التي بلغ نموها نسبة 2%) و اما بالسبة لقطاع الصناعة فقد عرف نموا بنسبة 4،1%.
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وفيما يتعلق بقطاع الصناعة ، اوضح ذات المصدر انه من بين الفروغ الصناعية العشر (10)، خمسة منها عرفت نموا ايجابيا و يتعلق الامر بفروع البناء والاشغال العمومية (+12،1%)، و المياه و الطاقة (+8،2%)، الصناعات الغذائية (+6،1%) و كذا الصناعات الكميائية والمطاط والبلاستيك نموا بنسبة (+3%) ، فيما عرفت صناعة الخشب و الورق و الفلين نموا بنسبة (+1،8%).
وعلى العكس، عرفت بعض الفروع الصناعية نموا سلبيا كقطاع المناجم و المحاجر (-10،2%)، صناعات الحديد و الصلب والفولاذ والميكانيك والكهرباء(-7،4%)، و كذا صناعات مختلفة (-6،9%) وأيضا النسيج (-1،1%) والجلود والأحذية (-1،1%). وبلغت نسبة نمو قطاع لخدمات التجارية، 3،1% .
وبحسب النشاطات التي يتشكل منها قطاع الخدمات التجارية، فقد بلغت نسبة النمو في النقل و الاتصالات 6،6% و التجارة ( 0،5 %) و الخدمات المقدمة للمؤسسات ( 3،8 %) والخدمات المقدمة للاسر ( 3،3% ) في حين ان الخدمات المقدمة على مستوى الفنادق والمقاهي و المطاعم عرفت نموا سلبيا ب (-1،3%).
وبالنسبة لقطاع الخدمات غير التجارية (الإدارات والمرافق العمومية) فانه عرفت نسبة نمو قدرها 5،3% في الأعمال المتعلقة بالعقار، أما في مجال الخدمات المالية (بنوك وتامينات) فقد بلغت نسبة النمو 5 5% فيما سجل قطاع الخدمات في الإدارات العمومية نموا سلبيا (-0،5%).
وحسب القيم الجارية ، فقد عرف الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 7،4% خلال ا الثلاثي الاول ل2018، بالمقارنة مع الثلاثي الاول ل2017
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وبذلك فان ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال الثلاثي الاول ل2018 بلغ 6،1%، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
للتذكير، فقد بلغ نمو الناتج الداخلي الخام الاجمالي 1،6% سنة 2017، فيما كانت نسبة النمو خارج المحروقات 2،6%.
وحسب القطاعات، كانت نسبة النمو في قطاع الصناعة 4،8%، يليه قطاع البناء و الاشغال العمومية بنسبة 4،4% (بما في ذلك الخدمات والأشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي) ثم قطاع الخدمات التجارية الذي سجل نموا بنسبة 3،8%، متبوعا بقطاع الخدمات غير التجارية بنسبة نمو2،4 % في حين عرف قطاع المحروقات نموا سلبيا (-2،8%).