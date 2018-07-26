ضبط برنامج مشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين 

وتم خلال هذا الاجتماع الذي تراسه وزير التجارة ، السعيد جلاب دراسة كل المقترحات المتعلقة بضبط و تنظيم التظاهرات و كذا ضبط ميكانيزمات المتابعة والتقييم للبرنامج المسطر، سيما ما تعلق بالأرضية الرقمية الخاصة بهذا البرنامج و التي تم عرضها على السيد الوزير باعتبارها" خطوة ايجابية "في اطار الرقمنة و التطوير، حسب نفس المصدر.
كما تم وضع البرنامج النهائي للمشاركة الجزائرية في التظاهرات الاقتصادية المزمع تنظيمها بكل من الولايات المتحدة الامريكية بمشاركة 45 متعاملا اقتصاديا ثم بلجيكا بمشاركة 55 متعاملا و موريتانيا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، على ان تتواصل اجتماعات اللحنة مستقبلا لاستكمال ضبط البرنامج.
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وتتشكل اللجنة الوطنية متعددة القطاعات من ممثلي وزارات الشؤون الخارجية ، التجارة ، المالية، والنقل والاشغال العمومية و السياحة والصناعات التقليدية ، الصناعة والمناجم ، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد والثقافة إلى جانب ممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية على غرار الشركة الوطنية للمعارض والتصدير (صافكس) والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس) والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والجمارك الجزائرية وشركة الخطوط الجوية الجزائرية ومؤسسة النقل البحري، حسب البيان.