تسليم مشروع ازدواجية السكة الحديدية ميناء جن جن -بلارة "مطلع 2019"  

جيجل - أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، اليوم الثلاثاء بجيجل أن تسليم مشروع ازدواجية السكة الحديدية ميناء جن جن، منطقة بلارة الصناعية بالميلية بنفس الولاية، سيتم "مطلع سنة 2019".

ولدى تفقده ميناء جن جن، في ثاني يوم من زيارته لولاية جيجل، أوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي "استجابة لما سيكون في المستقبل من طلب على المنطقة الصناعية لبلارة"، مضيفا أن ميناء جن جن يتربع على أكثر من 150 هكتارا فضلا عن 37 هكتارا أخرى عبارة عن توسعة لنهائي الحاويات ما سيعزز ûكما قال- أهمية مشروع هذه الازدواجية على مسافة تفوق 52 كلم.

وحسب ما ورد في الشروح التي قدمت للسيد زعلان بعين المكان، فإن أشغال إنجاز هذه الازدواجية تسجل نسبة تقدم بـ75 بالمائة.

وعاين الوزير بنفس الميناء كذلك مشروع توسعة نهائي الحاويات، الذي تقدمت بشأنه الأشغال بنسبة 90 بالمائة لكي يستوعب في المستقبل ما مجموعه 2 مليون حاوية كآفاق لهذا المشروع، حسب ما ورد في الشروح التي قدمت بعين المكان.

وقد أشرف وزير الأشغال العمومية و النقل بميناء جن جن ، على تدشين محطة خدمات تابعة لهذه المنشأة ، أين شدد بالمناسبة على وجوب "إزالة الحواجز البيروقراطية" من خلال إقحام ûكما قال- مفهوم الشباك الوحيد لتسهيل وصول و ذهاب البضائع على مستوى الميناء.

وأشار السيد زعلان إلى أن عملية تهيئة نهائي الحاويات الجارية تقوم بها شركة موانئ دبي وفق الأنماط الحديثة للشحن و التفريغ.

وأبرز بعين المكان أهمية الشراكة ضمن قاعدة 49/51 مع مؤسسات مشهود لها في مجال تسيير الموانئ "لجلب الخبرة و تدارك الهوة و إدخال التكنولوجيات الحديثة في تسيير الموانئ و استقبال البواخر" و ذلك ما سيكون عليه الأمر ûكما قال- بالموانئ الأخرى و ميناء وسط الجزائر.

وأشرف الوزير بعين المكان كذلك على وضع حجر الأساس لإنجاز المقر الجديد للمؤسسة المينائية لجن جن، حيث أكد على ضرورة تدارك التأخر المسجل في أشغال هذا المشروع ، الذي تطلب تمويلا بقيمة 1،23 مليار د.ج في الوقت الذي لم تتعد فيه نسبة تقدم الأشغال الـ13 بالمائة.

كما استمع المسؤول الأول عن القطاع لعرض حول الدراسة الخاصة بخط السكة الحديدية الجديد بين ولايتي جيجل و سطيف و آخر حول أشغال إنجاز نهائي للصلب من طرف الجزائرية، القطرية للصلب و كذا عرض حول قطاعي الأشغال العمومية و النقل بولاية جيجل.

وتفقد وزير الأشغال العمومية و النقل أيضا أشغال إنجاز كاسر الأمواج بميناء جن جن.

ويعاين السيد زعلان كذلك في ثاني و آخر يوم من زيارته لولاية جيجل ، أشغال الطريق جن جن، العلمة (سطيف) المخترق للطريق السيار شرق -غرب و كذا ورشة إنجاز نفق مروري بطول 1885 مترا بتاكسنة يندرج ضمن نفس المشروع و أيضا ورشة إنجاز جسرين للتحويل النهائي للطريق الوطني رقم 77 على مستوى حوض سد تابلوط.