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سوناطراك: تنصيب مجموعة عمل لدراسة مطالب العمال المتحصلين على شهادات البكالوريا+3 سنوات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تموز/يوليو 2018 09:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات

الجزائر- نصبت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك مجموعة  عمل لدراسة مطالب عمالها المتحصلين على شهادات دراسة جامعية بكالوريا +3  سنوات, حسبما اكدت يوم الاثنين الشركة في بيان لها.

و اوضح ذات البيان انه في اطار "المشاورات الدورية حول الوضع الاجتماعي  و المهني لعمال سوناطراك بين المديرية العامة و النقابة الوطنية, تم عقد  لقاءات على مستوى مديرية الموارد البشرية و توجت بوضع مجموعة عمل مختلطة  (نقابة وطنية /المديرية العامة) لبحث ملف البكالوريا+3 سنوات".

و حسب البيان "سوناطراك مقتنعة بضرورة مراجعة حصص مختلف الشهادات  الجامعية بكالوريا+3 سنوات".

و قد تكفلت المديرية العامة "بهذا المطلب و تبحث بالتشاور مع الشركاء  الاجتماعيين, عن كل الحلول الكفيلة بالاستجابة لهذا الانشغال".

و جاء في البيان ان "المديرية العامة و النقابة الوطنية لن تذخر أي جهد  لتقديم حل نهائي و عادل في أقرب الآجال لهذا الملف".

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سوناطراك: تنصيب مجموعة عمل لدراسة مطالب العمال المتحصلين على شهادات البكالوريا+3 سنوات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تموز/يوليو 2018 09:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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