فلاحة: تنصيب 12 مجلسا مهنيا

الجزائر- تم تنصيب اثنا عشر ( 12 ) مجلسا مهنيا في مختلف الشعب الزراعية و ذلك في إطار إعادة تنظيم القطاع، حسبما أكده يوم الاثنين بالجزائر، وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد القادر بوعزغي.

و أضاف الوزير في تدخله خلال انعقاد "اليوم الوطني للبطاطا" المنظم من قبل المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا أن "تنظيم القطاع من خلال تنصيب المجالس المهنية يستهدف أولا الشعب الاستراتيجي لتعزيز قواعدها الإنتاجية من اجل السماح بضمان الامن الغذائي للبلد و نموه الاقتصادي".

كما قال السيد بوعزغي أن مساهمة مثل هذه الفضاءات للتشاور المهني التي تجمع كل المتعاملين الاقتصاديين و الهيئات تقوم على أساس إرادة ترمي إلى إشراك مختلف حلقات مختلف الشعب الفلاحية لمواجهة المشاكل و التحديات التي تواجهها من مرحلة الإنتاج إلى التحويل إلى التوزيع و كذا التنظيم.

و بخصوص شعبة البطاطا، موضوع اللقاء، تطرق الوزير إلى توسيع مساحات الإنتاج خصوصا في مناطق الهضاب العليا و الساحلية من اجل الرفع من الإنتاج و التقليل من فترات الراحة الأرضية التي تدوم من شهر أكتوبر أو نوفمبر إلى مارس أو ابريل".

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وفيما يخص تنظيم سوق هذه المادة الأساسية ، أوصى الوزير بتحسين شروط التخزين والحفظ لضمان وفرته بأسعار معقولة. كما ألح على التأمين المستدام لدخل منتجي مادة البطاطا.

وأكد الوزير من جهة أخرى على هدف قطاعه المتمثل في دعم الفلاحين والصناعيين للشعبة من أجل وضع المنتوج الخام والمحول في السوق الدولية عبر تطوير هياكل التخزين والتحويل.

وفيما يتعلق بالصادرات، انتهز أحد المتعاملين من ولاية مستغانم الفرصة للتنديد بالحملة الإعلامية التي استهدفت المنتوج الفلاحي الذي تم ارجاعه من الخارج.

وأبدى السيد عبد القادر بنغازي منتج ومصدر للبطاطا أسفه قائلا: "هذه الحملة تسببت بأضرار كبيرة للمصدرين الجزائريين".

وأضاف " هذه حملة تم إطلاقها خلال فترة التصدير وهو ما تسبب لنا بعدة أضرار كمصدرين".

و حسب تأكيداته فان المعلومات حول الاستعمال المفرط للمواد الكيمياوية غير مؤسسة باعتبار ان هذه المواد خاضعة لمراقبة محكمة في مجال الصحة النباتية .

و اضاف ذات المتحدث في هذا الشأن : " ان منتجاتنا تخضع لمراقبة و تصديق المخابر المعتمدة".

و حسب ذات المصدر منذ 2013 خاصة نحو السوق الأوروبية فإن" إرجاع المنتجات أمر يحدث يوميا في الأسواق العالمية و أن ذلك لا يحدث فقط للمصدرين الجزائريين" .

كما اوضح ان هناك " منتجات تتعرض للتلف في الطريق لا سباب لا يمكن تجنبها مثل العواصف البحرية و الأعطال الكهربائية التي تطرا على أجهزة التبريد".

من جانب اخر، اشار إلى ان التنافس على مستوى السوق العالمية للخضر و الفواكه صعبة و يجب تقديم احسن المنتجات بأثمان تنافسية لكي يستطيع المصدر فرض نفسه.