الجزائر - تعتبر الجزائر من بين اكبر مستهلكي البطاطا على المستوى العالمي بمعدل وفرة يفوق 111 كغ سنويا لكل فرد، حسبما أكده اليوم الأحد بالجزائر، وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد القادر بوعزغي.

وأضاف الوزير في تدخله خلال انعقاد "اليوم الوطني للبطاطا" المنظم من قبل المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا أن "وفرة البطاطا الموجهة للاستهلاك تعادل 111،5 كغ سنويا لكل فرد مقابل متوسط استهلاك عالمي قدره 31 كغ سنويا لكل فرد ما يجعل الجزائر من اكبر مستهلكي البطاطا على المستوى العالمي".

وللمقارنة، تحتل بيلاروسيا المرتبة الاولى عالميا بمعدل استهلاك 181 كغ سنويا لكل فرد، في حين يبلغ هذا المعدل 102 كغ سنويا لكل فرد بالمملكة المتحدة و 30 كغ سنويا لكل فرد بتونس.

وعلى المستوى الإفريقي يبلغ معدل الاستهلاك 4 كغ سنويا لكل فرد.

من جهة اخرى، أكد الوزير أن الطلب الوطني على البطاطا هو مغطى بنسبة 100 بالمائة من الإنتاج الوطني الذي بلغ 47 مليون قنطار في 2017 مقابل 26 مليون قنطار في 2009 بمردودية قدرها قرابة 310 قنطار لكل هكتار.

وسمح الإستقرار المسجل في هذا السوق بخصوص هذا المنتوج، حسب الوزير، بطمأنة الفلاحين و تشجيعهم على توسيع المساحات المزروعة التي انتقلت من 105.121 هكتار في 2009 الى 148.692 هكتار في 2017.

"و عرفت هذه الشعبة تطورا ملحوظا في السنوات الاخيرة ما سمح بتغطية السوق الوطنية و كذا توفير كميات موجهة للتصدير ما سمح بتنظيم جيد للسوق"، حسب السيد بوعزغي.

ولدى تطرقه لصادرات البطاطا المحققة في السنتين الأخيرتين، قال السيد بوعزغي أنها بلغت 817 طن في 2017 منها 500 طن باتجاه قطر و 249 طن نحو اسبانيا.

وبالمقابل، عرفت الكميات المصدرة انخفاضا محسوسا في 2017 مقارنة بتلك التي تم تصديرها سنة 2016 ، حيث صدرت خلالها الجزائر 2.600 طن نحو 16 بلدا منها 849 طن نحو الامارات العربية و605 طن نحو قطر و487 طن نحو اسبانيا.

وفيما يخص انتاج بذور البطاطا ، اكد وزير الفلاحة أن المساحات التي سخرت تضاعفت تقريبا مقارنة بال 10 سنوات الاخيرة والتي بلغت 23.430 هكتار.

هذه التطورات مكنت البلد من تقليص حجم الواردات من بذور البطاطا بنسبة 50 في المائة، حسب الوزير الذي أضاف :" هدفنا هو ضمان وفرة منتظمة التي تسمح ببلوغ معدل تغطية معقول لاحتياجاتنا بالمنتوج المحلي وتكوين مخزونات لتأمين الطلب".

حول هذه النقطة، أوضح الوزير أنه بعنوان الحملة الفلاحية 2017-2018 ، تراجعت الكميات المستوردة من بذور البطاطا مقارنة بالحملة السابقة لها ، حيث انتقلت من 72 الف طن الى 35 الف طن.

من جانب آخر، أفاد الوزير أنه وإلى جانب أهميتها في الأمن الغذائي للبلاد فإن لشعبة البطاطا تأثير بارز على النمو الاقتصادي للبلاد عموما وعلى القطاع الفلاحي خاصة.

وحسب هذه الأرقام، بلغت قيمة انتاج البطاطا 234 مليار دج في 2017 ، ما يمثل 8 في المائة من الانتاج الاجمالي للقطاع (الانتاج النباتي والحيواني).

وبالنسبة لمساهمتها في محاربة البطالة، تشغل هذه الشعبة سنويا 60 ألف عامل ، حسب الوزير.