تطوير الشراكة محور محادثات بين السيد زعلان و وزير الدولة مكلف بالتخطيط  والتنمية لجمهورية البنين 

وتمحورت هذه المحادثات التي جرت امس الأحد حول العناصر الأساسية للتعاون والشراكة بين الجزائر والبنين والوسائل المساعدة على تطويرها. كما استعرض الطرفان العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك خاصة منها تلك المتعلقة بمجال الأشغال العمومية والنقل.
وفي إطار التعاون بين البلدين، أكد الطرفان على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب في عدة محاور خاصة منها التكوين و المجال البحري والجوي.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الأشغال العمومية والنقل على ضرورة الرقي بهذه الشراكة والعمل على إنجاحها.
من جانبه، أشاد السيد وزير الدولة مكلف بالتخطيط والتنمية البينيني بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، وبمختلف الإنجازات التي تقوم بها الجزائر في عدة مجالات خاصة في مجال الأشغال العمومية والنقل.
وأكدا الطرفان على مواصلة الجهود لتحقيق التطلعات المستقبلية و التي تخدم المصالح المشتركة، كما ثمنا علاقات التعاون الجيدة التي تربط البلدين.