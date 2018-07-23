تطوير الشراكة محور محادثات بين السيد زعلان و وزير الدولة مكلف بالتخطيط  والتنمية لجمهورية البنين 

الصحراء الغربية: تنويه بقرار شركة أمريكية بالتوقف عن استيراد الفوسفات -

الدولة الجزائرية لم تقصر في إنجاز مشاريع قطاع التربية على الرغم من الأزمة المالية -

الجزائر من اكبر مستهلكي البطاطا على المستوى العالمي -

الأعضاء الخمسة الجدد للمجلس الدستوري يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية -

استمرار موجة الحر في الصحراء الوسطى وجنوب غرب البلد (نشرية جوية خاصة) -

حفل تسليم شهادات تكوين لفائدة أعضاء وموظفي المجلس الشعبي الصحراوي -

فساد لحوم الأضاحي: دعوة وزارة الفلاحة إلى الإبلاغ عن نتائج التحقيقات والتحاليل -

الدولة الجزائرية لم تقصر في إنجاز مشاريع قطاع التربية على الرغم من الأزمة المالية -

الجزائر و البرازيل سيعملان من أجل توفير مناخ أعمال جيد -

على المصطاف رفع شكوى ضد من يطالبه بمقابل للاستفادة من التجهيزات -

على رؤساء البلديات مواكبة الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلديات -

التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي و العلاقات الدولية و معهد ريو برانكو من البرازيل -

الإنتاج الوطني للحليب بلغ أكثر من 52ر3 مليار لتر في 2017 -

تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين الجزائر والبرازيل -

كل الظروف مهيأة لنقل الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة -

التضخم يصل إلى 4،6 بالمائة على أساس سنوي إلى غاية يونيو 2018 -

بعوض النمر: التخلص من النفايات المنزلية والمياه الراكدة يساهم في الحد من انتشار الحشرة -

أبواب مفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي -

سعيدة: نور الدين بدوي يؤكد على ضرورة تكريس ثقافة الحفاظ على المكسب الغابي -