الجزائر و البرازيل سيعملان من أجل توفير مناخ أعمال جيد

الجزائر- أشار وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل يوم الاثنين بالجزائر العاصمة إلى أن الجزائر و البرازيل اتفقا على "استكمال بعض الاتفاقات" من أجل السماح للمؤسسات بالبلدين من العمل "بأريحية" و مع توفير "كل الضمانات المرجوة".

و صرح السيد مساهل بمناسبة اجتماع العمل الذي جمعه بنظيره البرازيلي، ألويسيو نونيس فيريرا فيليو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر قائلا "لقد اتفقنا على استكمال بعض الاتفاقات التي وجب إعادة النظر فيها من اجل إضفاء إطار قانوني لهذا التعاون و تمكين مؤسسات البلدين من العمل بأريحية و مع كل الضمانات المرجوة".

" حجم المبادلات بين البلدين بلغ 3،5 مليار دولار و هو "ضئيل" مقارنة بقدرات البلدين." (مساهل)



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و أكد السيد مساهل أن الجزائر و البرازيل قد التزما بعقد اجتماع يضم غرفتي التجارة في البلدين في أقرب الآجال من أجل بعث منتدى رجال الأعمال، مشيرا إلى أن هناك قطاعات يجب تحديدها لا سيما الصناعة و الزراعة و الأشغال العمومية من اجل الاستفادة من التجربة البرازيلية.

و أكد يقول "السوق الجزائرية جد واعدة حيث أن الأمن و السلم مضمونان بالنسبة للاستثمارات" مضيفا في هذا الصدد أن المسار لا زال مستمرا لأجل أيضا تعزيز التعاون في مجال الأمن و الدفاع.

كما أفاد أن الجزائر قد أقامت مع البرازيل علاقات "جد قوية" لا سيما في سياق الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى هذا البلد خلال سنة 2005 و التي شكلت " خطوة كبيرة" لبعث هذا التعاون.

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و لدى تطرقه إلى التعاون في المجال الدولي أبرز السيد مساهل أنه كان" تشاور قوي"، مضيفا بالقول " يعمل بلدانا سويا في المحافل الدولية و ضد التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول أيا كان مصدرها ".

و أردف في هذا الشأن بالقول "نحن نؤيد تسوية النزاعات في إطار الحوار و التشاور لإقامة عالم أمن" مشيدا بالتعاون القائم بين البلدين سيما على مستوى منظمة الأمم المتحدة و بلدان عدم الانحياز.

و أشار السيد مساهل من جانب أخر إلى أنه تطرق مع نظيره البرازيلي إلى التجربة الجزائرية، سيما الوئام المدني و المصالحة الوطنية و تعميق الديمقراطية.

و أكد السيد مساهل" اليوم يتفق الجميع على القول بأننا نعيش في بلد مستقر بفضل السياسة التي يقودها رئيس الجمهورية".