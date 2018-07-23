"على رؤساء البلديات مواكبة الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلديات"

سعيدة- دعا وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم الإثنين بولاية سعيدة رؤساء البلديات إلى مواكبة الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلديات و التفكير في المستقبل للمساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي.

و أوضح السيد بدوي خلال معاينته لمشروع التهيئة الحضرية بحي "البرج" ببلدية سعيدة أن "دور رئيس البلدية لا يجب أن ينحصر في المطاعم المدرسية و التهيئة الحضرية فقط، بل لابد أن تكون له نظرة اقتصادية للبلدية لخلق الثروة التي تساهم في التقليص من نسبة البطالة و تهتم بالتنمية الاستثمارية و الاقتصادية في المجال السياحي و الفلاحي ".

"لا يجب أن ننتظر أن تكون التنمية الاستثمارية أو الاقتصادية تحدد على المستوى المركزي لأنه لا أحد يدرك الخصوصيات و الطاقات المحلية كرئيس البلدية و لابد من الحرص على هذا المجال حتى نكون في مستوى تطلعات و طموحات مواطنينا".(بدوي)

و أردف قائلا "لدينا الإرادة لكي نرافق في مختلف المجالات تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية و لابد لرؤساء البلديات المساهمة في وضع إستراتيجية عملية و حقيقية لخلق مناصب الشغل و جلب الاستثمار".

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وقد تابع وزير الداخلية و الجماعات المحلية بحي "البرج" عرضا شاملا حول أشغال التهيئة الحضرية التي تعرفها ولاية سعيدة و التي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 2،5 مليار دج و تشمل 33 حيا موزعة عبر 6 بلديات من أصل 16 جماعة محلية مشكلة لولاية سعيدة.

كما عاين ذات المسؤول مشروع تهيئة حظيرة التسلية بغابة "مكيمن" المحاذية لحي البرح والذي بلغت تقدم الأشغال به 65 بالمائة على أن يتم تسليم المشروع في أجل أقصاه شهرين، حسب الشروحات المقدمة من طرف مسؤولي قطاع البيئة المشرف على هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته المالية أكثر من 698،23 مليون دج .

و أشرف السيد بدوي بنفس المشروع على تسليم عقد الامتياز لمستثمر محلي، مبرزا بأنه سيوفر "فضاء ترفيهيا يضم مجموعة من المسابح و شواطئ اصطناعية و مركز للتسوق سيتم إنجازها على مساحة 61 هكتارا من غابة مكيمن" .

و أكد الوزير بالمناسبة على ضرورة "العمل على تسويق الخصوصيات الاستثمارية لولاية سعيدة و معرفة كيفية استغلال هذه الخصوصيات"، مشيرا إلى أن ولاية سعيدة تتوفر على ثروات هامة كالمياه المعدنية و السياحة الحموية و الغابات و إمكانيات فلاحية وذات طابع رعوي و لابد من العمل على تسويق خصوصياتها الاستثمارية و استقطاب المستثمرين .

و اعتبر السيد بدوي بأن " التسويق الأمثل لإمكانيات المنطقة يمكن أن يجعل منها رائدة في الاستثمار و سياحية بامتياز و على أبناء المنطقة من المستثمرين المساهمة في تجسيد الحركية الاستثمارية".

وقد شرع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم في زيارة للولاية تدوم يومين يتفقد ويدشن خلالها العديد من المشاريع في العديد من القطاعات.