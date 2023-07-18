الإنتاج الوطني للحليب بلغ أكثر من 52ر3 مليار لتر في 2017

و أضاف البيان أن قيمة إنتاج فرع الحليب بلغت 71ر179 مليار دج في سنة 2017.
و في سياق ذي صلة، أفادت وزارة الفلاحة أن عدد رؤوس الأبقار المنتجة للحليب بلغ 971.663 رأسا و عدد النعاج هو 17.709.588 رأسا فيما قدر عدد رؤوس الماعز المنتجة للحليب ب 2.949.646 رأسا و عدد النوق ( جمع ناقة) المنتجة للحليب فقد بلغ 207.884 رأسا.
أما الولايات الرائدة في إنتاج الحليب خلال سنة 2017 ، فهي ولاية سطيف بإنتاج قدره 287.325.000 لتر تليها ولاية تيزي وزو بإنتاج قدره 178.785.000 لتر ثم ولاية سيدي بلعباس التي بلغ إنتاج الحليب بها ب 167.178.000 لتر.
و فيما يتعلق بالإنتاج الوطني من الاعلاف، فقد بلغ خلال السنة الماضية ما يقدر ب 41.194.266 قنطار .
اما الولايات الرائدة في إنتاج الأعلاف فهي كل من ولاية باتنة بإنتاج قدر ب 5.551.280 قنطار تليها ولاية تيزي وزو بإنتاج قدره 3.207.925 قنطار ثم تأتي في المرتبة الثالثة ولاية المدية بإنتاج قدر ب 2.582.057 قنطار.
من جانب اخر، تم اليوم الاحد انتخاب السيد تامني عز الدين رئيسا للمجلس الوطني ما بين المهن لشعبة الحليب.
و اشارت الوزارة ان هذه العملية تندرج في اطار تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة في ابريل الفارط .
و اكد السيد تامني في كلمة القاها بهذه المناسبة على ضرورة تطوير فرع الحليب معبرا عن التزامه بتطوير و ترقية الشعبة من خلال مرافقة منتجي الحليب و التكفل بانشغالاتهم .
كما دعا كل الفاعلين للمساهمة في تطوير شعبة الحليب.
و تعهد السيد تامني ايضا بالتعاون مع الفاعلين في فرع الحليب للعمل على تحسين الانتاج الوطني من حيث الكمية و النوعية و تدعيم هياكل الانتاج و عصرنة التقنيات و المعدات.