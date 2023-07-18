الإنتاج الوطني للحليب بلغ أكثر من 52ر3 مليار لتر في 2017

الجزائر- بلغ الإنتاج الوطني للحليب أكثر من 52ر3 مليار لتر خلال سنة 2017 بما فيها أكثر من 58ر2 مليار لتر من حليب الابقار (73 بالمئة)، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.

و أضاف البيان أن قيمة إنتاج فرع الحليب بلغت 71ر179 مليار دج في سنة 2017.

و في سياق ذي صلة، أفادت وزارة الفلاحة أن عدد رؤوس الأبقار المنتجة للحليب بلغ 971.663 رأسا و عدد النعاج هو 17.709.588 رأسا فيما قدر عدد رؤوس الماعز المنتجة للحليب ب 2.949.646 رأسا و عدد النوق ( جمع ناقة) المنتجة للحليب فقد بلغ 207.884 رأسا.

أما الولايات الرائدة في إنتاج الحليب خلال سنة 2017 ، فهي ولاية سطيف بإنتاج قدره 287.325.000 لتر تليها ولاية تيزي وزو بإنتاج قدره 178.785.000 لتر ثم ولاية سيدي بلعباس التي بلغ إنتاج الحليب بها ب 167.178.000 لتر.

و فيما يتعلق بالإنتاج الوطني من الاعلاف، فقد بلغ خلال السنة الماضية ما يقدر ب 41.194.266 قنطار .

اما الولايات الرائدة في إنتاج الأعلاف فهي كل من ولاية باتنة بإنتاج قدر ب 5.551.280 قنطار تليها ولاية تيزي وزو بإنتاج قدره 3.207.925 قنطار ثم تأتي في المرتبة الثالثة ولاية المدية بإنتاج قدر ب 2.582.057 قنطار.

من جانب اخر، تم اليوم الاحد انتخاب السيد تامني عز الدين رئيسا للمجلس الوطني ما بين المهن لشعبة الحليب.

و اشارت الوزارة ان هذه العملية تندرج في اطار تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة في ابريل الفارط .

و اكد السيد تامني في كلمة القاها بهذه المناسبة على ضرورة تطوير فرع الحليب معبرا عن التزامه بتطوير و ترقية الشعبة من خلال مرافقة منتجي الحليب و التكفل بانشغالاتهم .

كما دعا كل الفاعلين للمساهمة في تطوير شعبة الحليب.

و تعهد السيد تامني ايضا بالتعاون مع الفاعلين في فرع الحليب للعمل على تحسين الانتاج الوطني من حيث الكمية و النوعية و تدعيم هياكل الانتاج و عصرنة التقنيات و المعدات.