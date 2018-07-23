تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين الجزائر والبرازيل  

الجزائر - دعا وزير العلاقات الخارجية البرازيلي، ألويسيو نونيس فيريرا فيليو، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية و تسهيل الاستثمارات بين الجزائر و البرازيل مشيرا إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين "منسجمة جدا".

وفي تصريح له على هامش اجتماع عمل مع وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أكد الوزير البرازيلي قائلا "لقد أكدنا على ضرورة تشجيع الشراكة الاقتصادية من أجل تسهيل الاستثمارات".

ويقوم رئيس الديبلوماسية البرازيلي بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من السيد مساهل.

واعتبر المسؤول البرازيلي أن العلاقات على المستوى السياسي بين البلدين "منسجمة جدا"، مضيفا أنه على الصعيد الاقتصادي يجب تنويعها وتعميقها لتصبح "مكثفة أكثر" بين المؤسسات.

من جهة أخرى، صرح السيد فيريرا فيليو أن زيارته إلى الجزائر تجسد عزم الحكومة البرازيلية على مواصلة علاقاتها "المميزة" بين البلدين طالما أن البلدين يشاطران نفس المبادئ الأساسية، سيما التمسك بالجانب الاجتماعي للتنمية الاقتصادية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان.

وتحدث الوزير البرازيلي عن فترة لجوئه السياسي بالجزائر خلال السبعينيات مؤكدا أنه وجدها "متطورة" في جميع الميادين و "حاضرة أكثر فأكثر" في القضايا الدولية و ذات تأثير "متزايد".

وأضاف قائلا "الجزائر أرض لجوء بالنسبة لي وبالنسبة للكثير من الزملاء البرازيليين و المناضلين من أجل التحرير ببلدان أخرى" مضيفا أن البلدين يتطلعان لأن "يكونا مسهلين و دعاة للتعاون و السلام بمنطقتينا".