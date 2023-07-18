Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التضخم يصل إلى 4،6 بالمائة على أساس سنوي إلى غاية يونيو 2018   

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تموز/يوليو 2018 14:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
التضخم يصل إلى 4،6 بالمائة على أساس سنوي إلى غاية يونيو 2018   

الجزائر - بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 4،6 في المائة إلى غاية شهر يونيو 2018، حسبما علمته وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية يونيو2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا ابتداء من يوليو 2017 الى غاية شهر يونيو 2018 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين  يوليو 2016 الى غاية يونيو 2017.

أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، الذي يعد المؤشر الخام للأسعار عند الاستهلاك في شهر يونيو 2018 مقارنة بشهر مايو 2018  فقد بلغ 1،1 في المائة.

وبخصوص المتغير الشهري بحسب فئة المنتجات، عرفت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا  بنسبة 2 بالمائة في شهر يونيو مقارنة يشهر مايو 2018.

إقرأ أيضا: معدل التضخم بلغ 4ر4 بالمائة على أساس سنوي إلى غاية مايو 2018

وعلى سبيل المثال سجلت أسعار المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة 3،2 بالمائة، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا خاصة بالنسبة للخضر (+6،6 بالمائة) والبطاطا ( +22،6 بالمائة) واللحوم البيضاء (+9،6   بالمائة).

بينما انخفضت بعض أسعار المواد الغذائية الطازجة خصوصا البيض (-14،4 بالمائة) والسمك (-15،1 بالمائة).

أما أسعار المنتجات الغذائية المصنعة، فقد ارتفعت بنسبة 0،8 بالمائة، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

إقرأ أيضا: معدل التضخم على أساس سنوي بلغ 3ر4 بالمائة إلى غاية ابريل 2018 

وفيما يخص فئات السلع الأخرى، عرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0،4 بالمائة في حين عرفت أسعار الخدمات نوع من الركود.

وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات،عرفت أسعار الألبسة والأحذية ارتفاعا  شهريا قدره 1،6 بالمائة. 

أما باقي أسعار باقي المواد الأخرى فقد شهدت تغيرات طفيفة، حسب ذات المصدر. 

يذكر أن قانون المالية لسنة 2018 توقع نسبة تضخم بـ 5،5 بالمائة.

كلـمات مفتـاحيــة :
التضخم يصل إلى 4،6 بالمائة على أساس سنوي إلى غاية يونيو 2018   
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تموز/يوليو 2018 14:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.07.23

تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين الجزائر والبرازيل  

18.07.23

"كل الظروف مهيأة" لنقل الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة

18.07.23

التضخم يصل إلى 4،6 بالمائة على أساس سنوي إلى غاية يونيو 2018   

18.07.23

تسعة جرحى في حادث مرور بالطريق السيار شرق- غرب بمنطقة الأربعطاش ببومرداس 

18.07.23

تدشين نصب تذكاري لضحايا تحطم الطائرة AH5017 غدا الثلاثاء بواغادوغو 

18.07.23

الألعاب الافريقية للشباب 2018/ جمباز (ترامبولين وتامبلين /فردي): الجزائر تثري رصيدها بخمس…

الأكثــر قـراءة

18.07.19

بكالوريا 2018: التسجيلات الجامعية تنطلق الخميس المقبل

18.07.18

تيبازة: هلاك شخصين غرقا و سقوط مميت لثلاثيني من كورنيش شنوة خلال ال48 ساعة الأخيرة

18.07.19

انهيار شرفة بإحدى البنايات بشارع طرابلس (بلدية حسين داي) يودي بحياة رجل أربعيني (حماية…

18.07.17

الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون يوم الخميس المقبل

18.07.18

حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص واصابة 15 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة (حماية مدنية)

18.07.18

55,88 بالمائة نسبة النجاح في بكالوريا 2018