الرسم الاضافي المؤقت الوقائي: المتعاملون الاقتصاديون مدعوون لتقديم مقترحاتهم للجنة الاستشارية

الجزائر - دعت وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين من مختلف شعب النشاطات الاقتصادية لتقديم مقترحاتهم إلى اللجنة الاستشارية تطبيقا للرسم الاضافي الوقائي المؤقت الذي أنشئ بموجب قانون المالية التكميلي ل2018 حسبما أفاد به يوم الأحد بيان للوزارة.

وتم عقد عدة اجتماعات خلال شهر يوليو الجاري مع ممثلي شعب البلاستيك والخزف والألومنيوم والصناعات الغذائية وذلك في إطار العمل التشاوري مع مختلف شعب النشاط بهدف حماية الإنتاج المحليي واستعدادا لتطبيق الرسم الوقائي الذي جاء به قانون المالية التكميلي الأخير حسب نفس المصدر.

وأوضح البيان في هذا السياق بأن الفاعلين الاقتصاديين مدعوون لتقديم مقترحاتهم في "أقرب الآجال" إلى اللجنة الاستشارية متعددة القطاعات بخصوص التدابير الوقائية.

وتهدف هذه الاجتماعاتي التي يرأسها وزير التجارة سعيد جلاب إلى جمع المعلومات اللازمة لتحسين الرؤية بخصوص تنفيذ الرسم الجديد.

وتم يوم الأحد وفي إطار مواصلة الجلسات التشاورية عقد اجتماعين للجنة الاستشارية بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية مع ممثلي شعب التجهيزات الكهرومنزلية و الورق والورق المقوى وذلك برئاسة السيد جلاب.

وبهذا الشأن قام الوزير بتحديد أربعة (04) معايير لضبط قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الوقائي ونسبتها وهي: الطاقة الإنتاجية الموجودة نسبة تغطية السوق المحلية آفاق الاستثمار والتصدير.

وخلال الاجتماع مع شعبة صناعة الورق رحب السيد جلاب وأعضاء اللجنة الاستشارية بإنشاء جمعية المنتجين المحليين لمادة الورق المقوى.

كما دعا الوزير منتجي التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية لتوحيد الجهود من خلال إنشاء جمعية مهنية على غرار ما تم في باقي الشعب الانتاجية لتشكيل "قوة اقتراح" وناطقا باسم المتعاملين مع السلطات العمومية.

ومن المقرر عقد اجتماعات تشاورية مع ممثلي شعب أخرى في الأيام المقبلة حسب نفس البيان.