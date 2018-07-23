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التعاون الصناعي محور محادثات بين السيد يوسفي و وزير الدولة المكلف بالتخطيط والتنمية لجمهورية البنين

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تموز/يوليو 2018 09:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات

الجزائر  - استقبل وزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي,  يوم الأحد بالجزائر العاصمة وزير الدولة المكلف بالتخطيط والتنمية لجمهورية  البنين, السيد عبد ولاي بيوتشاني الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وخلال اللقاء تطرق الطرفان الى فرص التعاون المتاحة أمام الجزائر والبنين في  المجالين الصناعي والمنجمي, حيث أكد المسؤولان بأن امكانيات التعاون بين  البلدين موجودة لاسيما في فروع الصناعات الغذائية و النسيج و صناعة الحديد  والصلب والصناعة الالكترونية والكهر ومنزلية والصناعة الميكانيكية.

واعتبر الطرفان بأن تبادل الوفود الاقتصادية وتنظيم لقاءات اعمال بين متعاملي  البلدين من شأنه المساهمة في تحديد امكانية خلق شراكات ثنائية في هذه الفروع.

كما اشار السيد يوسفي إلى امكانية تصدير بعض المنتجات الصناعية الجزائرية الى  البنين على غرار المركبات الصناعية ومنتجات النسيج ومواد البناء والمنتجات  الالكترونية والكهر ومنزلية.

ومن جانبه دعا الوزير المؤسسات الجزائرية الى الاستثمار في بلاده وهذا  للاستفادة من خبرتهم في المجالات المذكورة.

كلـمات مفتـاحيــة :
التعاون الصناعي محور محادثات بين السيد يوسفي و وزير الدولة المكلف بالتخطيط والتنمية لجمهورية البنين
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تموز/يوليو 2018 09:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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