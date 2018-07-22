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راوية يتحادث مع نظيره البينيني حول التعاون الاقتصادي بين البلدين 

  أدرج يـوم : الأحد, 22 تموز/يوليو 2018 19:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرات

الجزائر - تحادث وزير المالية, عبد الرحمان راوية اليوم الأحد بالجزائر العاصمة مع نظيره البنيني عبدولاي بيوتشاني حول واقع وآفاق التعاون الاقتصادي بين الجزائر والبنين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. 

وخلال هذا اللقاء، تطرق الوزيران إلى "واقع علاقات التعاون الثنائي وامكانية تعزيز أكثر روابط الصداقة  وترقية المبادلات بين البلدين".

وفي هذا السياق، أبدى السيد بيوتشاني اهتماما شديدا بالإجراءات المتخذة في مجال الإصلاحات المالية والانجازات المسجلة في هذا المجال.

كما أعرب عن "إعجابه" بالمستوى الذي بلغته الجزائر فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعبر عن الرغبة في الاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا الصدد، يضيف البيان. و ناقش الوزيران ايضا سبل تجسيد والاستفادة من الفرص المتاحة وتنفيذها في الواقع وفي التكاملات القائمة بين اقتصاد البلدين.

و يقوم السيد بيوتشاني الذي يشغل أيضا منصب  وزير دولة مكلف بالتخطيط والتنمية في البنين بزيارة الى الجزائر من 21 إلى 24 يوليو الجاري.

وفي هذا الإطار، سيغتنم الوزير البنيني  فرصة تواجده بالجزائر من اجل القيام بزيارات إلى عدة هياكل تخص قطاع المالية لاسيما مراكز التكوين من اجل الاطلاع على الإجراءات المحققة في هذا المجال، يضيف البيان.

 

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راوية يتحادث مع نظيره البينيني حول التعاون الاقتصادي بين البلدين 
  أدرج يـوم : الأحد, 22 تموز/يوليو 2018 19:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرة   شارك

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