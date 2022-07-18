تراجع العجز التجاري بقرابة 48% خلال السداسي الأول لسنة 2018

الجزائر- بلغ العجز التجاري للجزائر 2،956 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2018 مقابل عجز قدره 5،657 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2017 ، ما يمثل انخفاضا بنسبة 47،75 بالمئة، حسبما علمته واج يوم الأحد من الجمارك.

ارتفعت الصادرات إلى 19،828 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية يونيو 2018 مقابل 17،616 مليار دولارا خلال الفترة نفسها من سنة 2017 ، بزيادة قدرها 2،21 مليار دولار ( (+12،56%)، حسب أرقام المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك.

وانخفضت الواردات بشكل طفيف إلى 22،784 مليار دولار مقابل 23،273 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 498 مليون دولار(-2،1 بالمئة ).

و غطت الصادرات 87 بالمئة من الواردات في الستة أشهر الأولى من سنة 2018 ، مقابل 76 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.