تراجع العجز التجاري بقرابة 48% خلال السداسي الأول لسنة 2018

ارتفعت الصادرات إلى 19،828 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية يونيو 2018 مقابل 17،616 مليار دولارا خلال الفترة نفسها من سنة 2017 ، بزيادة قدرها 2،21 مليار دولار ( (+12،56%)، حسب أرقام المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك.
وانخفضت الواردات بشكل طفيف إلى 22،784 مليار دولار مقابل 23،273 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 498 مليون دولار(-2،1 بالمئة ).
و غطت الصادرات 87 بالمئة من الواردات في الستة أشهر الأولى من سنة 2018 ، مقابل 76 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.