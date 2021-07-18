نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع إلى 70،91 دولارا للبرميل

الجزائر- بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 70،91 دولارا، ليسجل بذلك ارتفاعا مقارنة بالسعر الذي سجله يوم الأربعاء الفارط، حيث كان 69،98 دولارا، حسبما أفادت به المنظمة على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا و هي خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي و الإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني و أورينت الاكوادوري .

تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط أنهت الأسبوع مرتفعة مع حصول السوق على دعم من تراجع الدولار الأمريكي وتوقعات بأن تنخفض صادرات السعودية من الخام في أغسطس، وهو ما غطى على القلق بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزيادات في المعروض.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة ب 1.00 دولاراي لتبلغ عند التسوية 70.46 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 49 سنتاي لتسجل عند التسوية 73.07 دولار للبرميل.

يذكر أن الدول الأعضاء في أوبك و شركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة، قد اتفقوا يوم 23 يونيو الماضي بفيينا تحديد مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج عند سقف 100 بالمائة، و ذلك وفقا لاتفاق تحديد الإنتاج المتوصل إليه في أواخر 2016 بفيينا و القاضي بتقليص الإنتاج بنحو 1،8 مليون برميل يوميا (1،2 مليون برميل بالنسيبة لدول أوبك و 600 ألف برميل للدول غير الأعضاء في المنظمة) .

و كانت المنظمة قد وافقت على تحديد إنتاجها النفطي في حدود 1،2 مليون برميل يوميا لأول مرة منذ 2008 و ذلك بهدف استقرار اسواق النفط العالمية .

وقد انظمت دول منتجة للنفط خارج اوبك إلى اتفاق تقليص الإنتاج و من ضمنها روسيا، حيث عمدت هذه الدول على تقليص انتاجها ب واقع 600 ألف برميل يوميا .

يذكر أن اتفاق تحديد الانتاج قد تم تمديده إلى غاية نهاية 2018 و ذك خلال اجتماع منظمة اوبك المنعقد في نوفمبر 2017.

تجدر الإشارة إلى ان مستوى الامتثال للدول المشاركة في اتفاق اوبك و خارج اوبك بلغ 121 بالمائة في يونيو الفارط .

و ستعقد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سيعقد في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل بالجزائر.