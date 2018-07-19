راوية يستقبل الوزير المستشار لدى رئيس جمهورية السنغال

الجزائر- استقبل وزير المالية عبد الرحمن راوية يوم الخميس بالجزائر العاصمة الوزير المستشار لدى رئيس جمهورية السنغال مامادو ندياي الذي يقوم بزيارة الى الجزائر بمناسبة الالعاب الافريقية للشباب (2018), حسبما افاد به بيان للوزارة.

و اوضح ذات المصدر ان "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول واقع و افاق التعاون الاقتصادي الثنائي مؤكدين انه على الرغم من جودة العلاقات السياسية الا ان العلاقات الاقتصادية تظل دون الامكانيات التي يتوفر عليها البلدين".

كما تمت الاشارة الى انه "بالإمكان اعادة تنشيط تلك العلاقات من خلال تكثيف الاعمال التي تسمح باستكشاف فرص جديدة للتعاون في مختلف المجالات الاجتماعية و الاقتصادية".

و خلص المصدر في الاخير الى ان كلا المسؤولين تطرقا ايضا الى الامكانيات التي توفرها القارة الافريقية من اجل القيام بمبادرات مشتركة للاندماج "سواء على مستوى منطقة الساحل الصحراوي او القارة الافريقية برمتها".