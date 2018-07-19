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اجتماع متعدد القطاعات لتحضير برنامج مشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج 

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تموز/يوليو 2018 12:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرات
اجتماع متعدد القطاعات لتحضير برنامج مشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج 

الجزائر - انعقد اليوم الخميس بمقر وزارة التجارة اجتماع تنسيقي للجنة الوطنية متعددة القطاعات لتحضير وتنظيم البرنامج الرسمي للمشاركة الجزائرية في التظاهرات الاقتصادية،  حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ويهدف هذا الاجتماع الذي أشرف عليه الأمين العام لوزارة التجارة، شريف عوماري، إلى تنظيم المشاركة الجزائرية في هذه التظاهرات بشكل محكم وفعال وضبطه من كل الجوانب مع تحديد آليات المتابعة والتقييم للبرنامج المسطر، حسب نفس المصدر.

ويندرج هذا الإجراء في إطار "الرؤية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة وتعمل وزارة التجارة على تجسيدها ميدانيا" تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية لاسيما  "بعد الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في الجلسات الوطنية للفلاحة بخصوص تدعيم وترقية الصادرات خارج المحروقات وبالأخص المنتجات الفلاحية"، يضيف البيان.

كما يأتي هذا الإجراء ضمن خريطة الطريق التي سطرتها الوزارة بالتنسيق مع المركز الدولي للتجارة بجنيف (سويسرا) لمرافقة وتنويع الاقتصاد الوطني.

وتتشكل اللجنة الوطنية متعددة القطاعات من ممثلي وزارات الشؤون الخارجية، التجارة، المالية، النقل والأشغال العمومية، السياحة والصناعات التقليدية، الصناعة والمناجم، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد، الثقافة إلى جانب ممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية على غرار الشركة الوطنية للمعارض والتصدير (صافكس) والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس) والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والجمارك الجزائرية وشركة الخطوط الجوية الجزائرية ومؤسسة النقل البحري،  حسب البيان.

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اجتماع متعدد القطاعات لتحضير برنامج مشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج 
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تموز/يوليو 2018 12:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرة   شارك

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