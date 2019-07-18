إنجاز 22.000 كلم من الشبكة الكهربائية على المستوى الوطني منذ 2013

البليدة- قام مجمع سونلغاز منذ إطلاقه لأول مخطط استعجالي لدعم الشبكة الكهربائية في سنة 2013 إلى يومنا هذا بانجاز 22.000 كلم من الشبكة الكهربائية ذات الضغط المتوسط و المنخفض على المستوى الوطني، حسبما ذكرته ل"وأج" مساء الأربعاء بالبليدة المكلفة بالإعلام لدى الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز.

و أوضحت فاطمة الزهراء مرزوقي على هامش اختتام القافلة الوطنية للتحسيس حول الاستهلاك العقلاني للطاقة بالبليدة أن مجمع سونلغاز استثمر منذ سنة 2013 إلى يومنا هذا في انجاز 22.000 كلم الشبكة الكهربائية ذات الدعم المتوسط و المنخفض و 16.900 مركز تحويل كهربائي .

و أشارت المتحدثة إلى أن المجمع و شركة التوزيع قاما بإنجاز هذه المشاريع رغم جميع الصعوبات التي واجهها في الميدان، على غرار الاعتداء على المنشآت مما يؤثر على استمرارية الخدمة و معارضة السكان على المشاريع الضخمة و الهامة، لافتة إلى أن التركيز أيضا على الاستثمار في العنصر البشري ساهم كثيرا في انجاز هذه المشاريع.

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و بفضل هذه الانجازات -تقول ذات المسؤولة- تمكن المجمع من خفض الاضطرابات في مجال انقطاع الكهرباء و التسريع في آجال إصلاح الاعطاب و ربط المناطق النائية بالكهرباء و بالتالي تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين .

كما دعت السيدة مرزوقي الزبائن إلى المحافظة على الطاقة و ترشيد الاستهلاك من خلال إتباع سلوكات بسيطة جدا كإطفاء الأضواء في الغرف الفارغة و عدم المبالغة في استعمال المكيف و الآلات الكهربائية الأخرى .

وأبرزت بأن متوسط الاستهلاك للزبون في الضغط المنخفض بشمال البلاد يقدر ب 3800 كيلوواط في السنة و في الجنوب 6700 كيلو واط في السنة، مشيرة إلى أن هذا الاستهلاك يمثل عشر مرات الاستهلاك العالمي في مجال الطاقة . كما أن الإنارة تمثل 30 بالمائة من فاتورة الطاقة سنويا و المكيف يمثل 40 بالمائة من فاتورة المستهلك .

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من جهة أخرى، ذكرت المتحدثة بأن ترشيد استعمال الطاقة يتم شيئا فشيئا ، مؤكدة مرافقة شركة التوزيع للزبائن في هذا المجال من خلال استحداث خدمات جديدة في موقع "الواب الخاص" بالمؤسسة لمحاكاة عملية الاستهلاك حيث يستطيع الزبون أن يشاهد عملية تخفيض الاستهلاك . هذا إلى جانب خدمة "اعلمني" و هي خدمة عن طريق الرسائل الهاتفية لتذكير الزبائن بصدور الفاتورة و آجال دفعها و خدمة الاطلاع على الفاتورة و تحميلها و دفعها عن طريق الانترنت دون ان التنقل للوكالة التجارية.

كما سيتم في سنة 2019 إطلاق النظام الجديد لتسيير الزبائن لعصرنة المؤسسة استجابة لمتطلبات الزبائن و تماشيا مع وسائل الاتصال و التكنولوجيا الحديثة، إستنادا للسيدة مرزوقي.

الجدير بالذكر أن القافلة انطلقت في 1 يوليو من ولاية بسكرة نظرا لاستهلاكها الكبير للطاقة بسبب الطقس و النمو الديغرافي و التطور الاقتصادي و الفلاحي و الصناعي بها وسارت أكثر من 4000 كلم في 16 ولاية و إختتمت اليوم من البليدة .

و نظمت القافلة بمبادرة من الشركة الجزائرية للتوزيع و مجمع سونلغاز بالتعاون مع الإذاعة الجزائرية و بعض الجمعيات المحلية.

وطالب المنظمين بالمناسبة رمزيا كافة المواطنين بإطفاء الاضواء في الغرف الفارغة و إشعال المكيف على درجة 25 اليوم بين الساعة التاسعة و العاشرة مساء لتحسيسهم بضرورة ترشيد الاستعمال الذكي للطاقة .