ترقية تصدير المنتجات الفلاحية: اعداد مخطط عمل سيرفع الى الحكومة خلال سبتمبر المقبل (وزير)

الجزائر- سيتم رفع مخطط عمل من شأنه اعطاء دفع غير مسبوق لترقية تصدير المنتجات الفلاحية الى الحكومة خلال شهر سبتمبر المقبل, حسبما افاد به يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة وزير التجارة, سعيد جلاب.

و اوضح السيد جلاب خلال لقاء مع اعضاء اول نادي جزائري لمصدري المنتجات الفلاحية, ان فوج العمل المتعدد القطاعات رقم اربعة (4) الذي يعنى بصياغة اجراءات ترقية تصدير المنتجات الزراعية الذي تم تنصيبه اثر الجلسات الوطنية للفلاحة المعقدة في شهر ابريل الماضي و كذا اجتماع الحكومة لشهر مايو المنصرم, يسعى حاليا الى اعداد مخطط عمل سيرفع الى الحكومة قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.

و عن اهداف فريق العمل الذي عقد الى حد الان خمس اجتماعات, ذكر الوزير انه تم تشكيل افواج يتناول كل واحد منها محور من المحاور التي تدور حول اعادة صياغة الصندوق الخاص لترقية الصادرات مع التفكير في استحداث منحة التصدير و كذا اعداد بطاقية المنتجات الفلاحية و جدول الانتاج و الذي سيتم اثراؤه ببرنامج الاستثمار الفلاحي الساري بالإضافة الى تدعيم الجانب اللوجستيكي.

كما تعمل الافواج - حسب ذات المسؤول - على ايجاد سبل تعزيز المرافقة خلال المعارض و الصالونات في الخارج و سيتم في هذا الاطار تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتفعيل برنامج التظاهرات الاقتصادية على المستوى الدولي و كذا اعداد الاطار المنظم لمنح الرخص لمصدري المنتجات الفلاحية و هو قيد الاعداد, الى جانب اعداد الدليل العملي المعتمد لمصدر المنتجات الفلاحية الذي هو ايضا قيد الاعداد.

و من واجبات الافواج ايضا اطلاق منصة معلومات رقمية حول الاجراءات و اللوائح المنظمة لعملية تصدير المنتجات الفلاحية و تعزيز تسهيلات عمليات الصرف عند التصدير و كذا تعزيز القدرات الوطنية في ميدان مخابر تحليل المنتجات الفلاحية.

و اكد السيد جلاب ان كل الظروف سيتم توفيرها من اجل انطلاق فعلي لتصدير المنتجات الوطنية الفلاحية و ولوجها الى الاسواق الاجنبية, حيث تعمل الحكومة على تكوين شبكة من المخابر لتسهيل عملية الاعتماد و كذا التعاون مع وزارة الشؤون الخارجية لمرافقة القائمين على التصدير على مستوى البلد المضيف.