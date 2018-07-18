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سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة محور محادثات بين السيد قيطوني و سفيراسبانيا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تموز/يوليو 2018 18:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرات

الجزائر- استقبل وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني يوم الأربعاء بالجزائر سفير اسبانيا بالجزائر, السيد سنتياقو كاباناس انسورينا و  الذي تطرق معه الى سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة, حسبما افاد به بيان للوزارة.

و استعرضا الطرفان علاقات التعاون الجزائرية الاسبانية في مجال الطاقة و التي  وصفاها "بالجيدة و القديمة" مع الحديث عن افاق  تعزيزها.

و بهذه المناسبة , عبر السيد  قيتوني  عن رضاه  لنوعية العلاقات مع اسبانيا  في المجال الطاقوي.

كما اكد  الوزير على ارادة  قطاعه  لتعزيز العلاقات  بين البلدين في مجالات  المحروقات  و الطاقات المتجددة و تحلية مياه البحر.

و في هذا الاطار, دعا الوزير المؤسسات الاسبانية للمشاركة بقوة في   المناقصتين اللتين سيتم اطلاقهما قريبا.   

و تتعلق المناقصة الاولى بإنجاز وحدتين لتحلية مياه البحر في كل من ولايتي   الطارف و زرالدة.

اما المناقصة الثانية فتتعلق  بإنتاج  150 ميغاواط من الطاقة المتجددة  باستعمال الالواح الضوئية .

و  بهذا الخصوص , تطرق السيد قيطوني الى امكانية الشراكة  بين المؤسسات  الجزائرية و الشركات الاسبانية لانجاز هذه المشاريع.

من جهته, عبر سفير اسبانيا عن ارادة الحكومة الجديدة لبلاده للتجاوب و العمل   بفعالية من اجل تعزيز الروابط و العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في جميع  الميادين و خاصة في  مجال الطاقة.

كما  اعرب  ممثل  الديبلوماسية الاسبانية في الجزائر  عن رضاه على علاقات  الشراكة و التعاون بين المؤسسات الجزائرية و الاسبانية في القطاع الطاقوي.

من جانب اخر , اكد  على اهتمام  الشركات الاسبانية بالاستثمار  في الجزائر في  مجالات المحروقات و الكهرباء و الطاقات المتجددة.

و اتفقا الطرفان على وضع الية  متابعة و تنفيد الاجراءات الموصى بها بهدف   تعزيز العلاقات الثنائية .

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سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة محور محادثات بين السيد قيطوني و سفيراسبانيا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تموز/يوليو 2018 18:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرة   شارك

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