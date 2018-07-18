سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة محور محادثات بين السيد قيطوني و سفيراسبانيا

الجزائر- استقبل وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني يوم الأربعاء بالجزائر سفير اسبانيا بالجزائر, السيد سنتياقو كاباناس انسورينا و الذي تطرق معه الى سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة, حسبما افاد به بيان للوزارة.

و استعرضا الطرفان علاقات التعاون الجزائرية الاسبانية في مجال الطاقة و التي وصفاها "بالجيدة و القديمة" مع الحديث عن افاق تعزيزها.

و بهذه المناسبة , عبر السيد قيتوني عن رضاه لنوعية العلاقات مع اسبانيا في المجال الطاقوي.

كما اكد الوزير على ارادة قطاعه لتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات المحروقات و الطاقات المتجددة و تحلية مياه البحر.

و في هذا الاطار, دعا الوزير المؤسسات الاسبانية للمشاركة بقوة في المناقصتين اللتين سيتم اطلاقهما قريبا.

و تتعلق المناقصة الاولى بإنجاز وحدتين لتحلية مياه البحر في كل من ولايتي الطارف و زرالدة.

اما المناقصة الثانية فتتعلق بإنتاج 150 ميغاواط من الطاقة المتجددة باستعمال الالواح الضوئية .

و بهذا الخصوص , تطرق السيد قيطوني الى امكانية الشراكة بين المؤسسات الجزائرية و الشركات الاسبانية لانجاز هذه المشاريع.

من جهته, عبر سفير اسبانيا عن ارادة الحكومة الجديدة لبلاده للتجاوب و العمل بفعالية من اجل تعزيز الروابط و العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في جميع الميادين و خاصة في مجال الطاقة.

كما اعرب ممثل الديبلوماسية الاسبانية في الجزائر عن رضاه على علاقات الشراكة و التعاون بين المؤسسات الجزائرية و الاسبانية في القطاع الطاقوي.

من جانب اخر , اكد على اهتمام الشركات الاسبانية بالاستثمار في الجزائر في مجالات المحروقات و الكهرباء و الطاقات المتجددة.

و اتفقا الطرفان على وضع الية متابعة و تنفيد الاجراءات الموصى بها بهدف تعزيز العلاقات الثنائية .