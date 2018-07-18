الشركة الجزائرية للتأمينات تحقق أرباحا تبلغ 2,5 مليار دج في 2017

الجزائر - حققت الشركة الجزائرية للتأمينات (كات) أرباحا بلغت 2,5 مليار دج في العام المنصرم 2017 مقابل 2,3 مليار دج في 2016 بزيادة قدرها 7 بالمائة حسبما أفاد به بيان للشركة.

ويقدر رقم أعمال الشركة ب23 مليار دج في 2017 بزيادة 2,3 بالمائة مقارنة بعام 2016.

وفيما يتعلق بإدارة ملفات التأمين بلغت قيمة التعويضات المدفوعة في عام 2017 من قبل الشركة 13,4 مليار دج ما يمثل 173.590 ملف تمت معالجته.

يذكر أن سوق التأمين في الجزائر حقق إجمالا رقم اعمال بقيمة 138,31 مليار دج في 2017 مقابل 133,53 مليار دينار في عام 2016 (+ 3,6 بالمائة) وفقاً للمجلس الوطني للتأمينات.

واستحوذت إيرادات التأمين على الاضرار على حصة الأسد من رقم اعمال القطاعي حيث بلغت 121,62 مليار دج (88 بالمائة من الإجمالي) مقارنة بـ 119,2 مليار دج في عام 2016.

أما بالنسبة للتأمين على الاشخاص فقد ارتفعت بنسبة 13 بالمائة إلى ما يقرب من 13 مليار دج مقابل 11,46 مليار دج.

اقرأ أيضا: تأمينات: ارتفاع رقم الأعمال في الثلاثي الأول لسنة 2018 وهيمنة فرع السيارات

وبخصوص توزع رقم الأعمال على أفرع التأمين على الاضرار تظهر نفس البيانات ان التأمين على السيارات حقق ايرادات ب 65,3 مليار دج أي ما يقرب من 54 بالمائة من مجموع رقم الاعمال.

وحول حصص السوق استحوذت شركات التأمين العمومية على ما يقرب من 74 بالمائة من إجمالي قيمة أعمال قطاع التأمينات حيث وصلت إلى حوالي 90,26 مليار دج تليها شركات القطاع الخاص التي يبلغ عددها 28 بحوالي 43 مليار دج (ارتفاع ب24 بالمائة) ثم الشركات المختلطة ب 3 ملايير دج (ارتفاع ب2 بالمائة).

من جهة أخرىي بلغ إجمالي قيمة ملفات التامين التي تمت تسويتها من قبل شركات القطاع 64,8 مليار دج في عام 2017 مقابل 63,4 مليار دج في عام 2016 (+ 2,3 بالمائة) بينما بلغت قيمة مخزون الملفات التي تنتظر التعويض في نهاية العام الماضي 78,5 مليار دج بزيادة 10,4 بالمائة مقارنة بعام 2016.

وتشير البيانات إلى ان قيمة التعويضات التي صرفتها الشركات فيما يخص التأمين على الاضرار بلغت ما يقرب من 62 مليار دينار في عام 2017 (+ 2 بالمائة مقارنة بعام 2016).

بالنسبة للتأمين على الاشخاص بلغت قيمة ملفات التأمين التي تمت تسويتها حوالي 3 ملايير دج 63,3 بالمائة منها في فرع الحماية والتأمين الاجتماعي و 18,6 بالمائة في فرع التامين على الحياة والوفاة.