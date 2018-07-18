طاقة: سوناطراك وإيني توقعان اتفاقية لتعزيز شراكتهما

الجزائر- وقع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ي عبد المومن ولد قدور و ممثل المجمع الايطالي إيني ،كلاوديو ديسكالزي يوم الثلاثاء في ميلان اتفاقا يمثل مرحلة إضافية من أجل تعزيز التعاون على مستوى حوض بركين بالتوافق مع المنشآت الموجودة في BRN ( كتلة 403) و MLE ( كتلة 405 ب)، بهدف انجاز محور الغاز في المنطقة، حسب ما أفاد به بيان للشركة الوطنية للمحروقات .

و أوضح البيان أن الاتفاق المبرم بين الطرفين يندرج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في أبريل الفارط بمناسبة انعقاد الأيام العلمية و التقنية لسوناطراك بوهران.

ويهدف إلى تحقيق برنامج طموح لإعادة بعث أنشطة التنقيب وتطوير المنطقة، من خلال تحسين الهياكل الموجودة بالتناسق مع تلك التي ستنجز مستقبلا : وضع خط بطول 180 كلم يتواصل فيه بسرعة (fast-track) و الاسيت (assets de BRN) مع مرافق MLE التي ستصبح محور غاز في الحوض المذكور.

من جهة أخرى ، اتفقت كل من سوناطراك و ايني على شروط تجارية ل العام 2018-2019 تماشيا مع سوق الغاز.

كما أضاف البيان أن المجمعين ( سوناطراك و ايني) وافقا على إجراء مفاوضات تجارية بهدف تقييم تمديد الإمداد بالغاز إلى ما بعد فترة العقد في 2019 في إطار تعزيز تعاونهما و شراكتهما.

وفقا لنفس المصدر ي صرح ممثل مجمع ايني أن الأمر يتعلق بخطوة إلى الأمام في إطار المسار الإستراتيجي لتوسيع أنشطة ابستريم ( upstream ) في الجزائر وإعادة التفاوض من طرف إيني حول عقود الإمداد بالغاز على المدى الطويل وتبرز أيضا التعاون القوي بين سوناطراك و ايني الذي يتطور في مختلف المجالات، من الاستكشاف إلى تنمية مشاريع جديد في مجال الغاز و أيضا في إطار الطاقات المتجددة ".

و جاء في ذات البيان أن كل من سوناطراك وايني اتفقتا أيضا على تعزيز التعاون في قطاع البتروكيماء و الطاقات المتجددة و كذا فرص التعاون على المستوى الدولي.