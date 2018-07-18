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طاقة: سوناطراك وإيني توقعان اتفاقية لتعزيز شراكتهما

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تموز/يوليو 2018 08:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات
طاقة: سوناطراك وإيني توقعان اتفاقية لتعزيز شراكتهما

الجزائر- وقع  الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ي عبد المومن  ولد قدور و ممثل المجمع الايطالي  إيني ،كلاوديو  ديسكالزي يوم الثلاثاء في ميلان اتفاقا يمثل مرحلة  إضافية من أجل تعزيز التعاون على مستوى حوض بركين بالتوافق مع  المنشآت الموجودة  في BRN ( كتلة  403) و MLE ( كتلة 405 ب)، بهدف  انجاز  محور الغاز في المنطقة، حسب ما أفاد به بيان للشركة الوطنية للمحروقات .

و أوضح البيان أن الاتفاق المبرم بين الطرفين يندرج  في إطار  مذكرة التفاهم الموقعة في  أبريل الفارط  بمناسبة  انعقاد  الأيام العلمية و التقنية لسوناطراك  بوهران.

ويهدف إلى تحقيق برنامج طموح لإعادة بعث  أنشطة التنقيب وتطوير المنطقة، من خلال تحسين الهياكل الموجودة بالتناسق مع تلك التي ستنجز مستقبلا : وضع خط  بطول 180 كلم يتواصل فيه  بسرعة  (fast-track) و الاسيت (assets de BRN)  مع مرافق MLE التي ستصبح محور غاز في الحوض المذكور.

من جهة أخرى ، اتفقت كل من سوناطراك و ايني  على شروط تجارية ل العام 2018-2019 تماشيا مع سوق الغاز.

كما أضاف البيان أن المجمعين ( سوناطراك و ايني)  وافقا على إجراء مفاوضات تجارية بهدف تقييم تمديد الإمداد بالغاز إلى ما  بعد  فترة  العقد  في 2019 في  إطار  تعزيز  تعاونهما و شراكتهما.

وفقا لنفس المصدر ي صرح ممثل مجمع ايني أن الأمر يتعلق بخطوة  إلى الأمام في  إطار المسار الإستراتيجي لتوسيع أنشطة  ابستريم ( upstream ) في الجزائر وإعادة التفاوض من طرف  إيني  حول عقود الإمداد بالغاز على المدى الطويل وتبرز أيضا  التعاون القوي بين سوناطراك و ايني الذي يتطور في مختلف المجالات، من الاستكشاف إلى تنمية مشاريع جديد في مجال الغاز  و أيضا في إطار الطاقات المتجددة ".

و جاء في ذات البيان أن كل من  سوناطراك وايني اتفقتا  أيضا على تعزيز التعاون  في قطاع البتروكيماء و الطاقات المتجددة و كذا فرص  التعاون على المستوى الدولي.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 تموز/يوليو 2018 09:04
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طاقة: سوناطراك وإيني توقعان اتفاقية لتعزيز شراكتهما
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تموز/يوليو 2018 08:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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